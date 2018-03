Roberto Cavalli und J. & L. Lobmeyr: Design für den Life Ball

Karolína Kurková schickt Cavallis Champagnerkühler auf Reisen

Wien (OTS) - Auf der internationalen Life-Ball-Pressekonferenz am 25. Mai 2013 im Wiener Hotel Imperial übergab Lobmeyr-Geschäftsführer Leonid Rath ein besonderes Objekt: den im eigenen Haus produzierten Champagnerkühler nach Entwürfen von Roberto Cavalli. Im Vorjahr war er von Karolína Kurková um 24.000 Euro auf der AIDS Solidarity Gala ersteigert worden. Gestern kam er erneut unter den Hammer.

Entworfen von Cavalli, produziert von Lobmeyr und im Vorjahr ersteigert durch Victoria's-Secret-Engel Karolína Kurková: mit diesen Eckdaten begeisterte der Champagnerkühler auf der internationalen Pressekonferenz zum Life Ball 2013. Leonid Rath übergab das gläserne Objekt zurück an Gery Keszler - auf der gestrigen AIDS Solidarity Gala kam es erneut unter den Hammer.

Schönheit und Schönheit ziehen sich an - die neue Besitzerin zählt ebenfalls zur Riege der Top-Models: Tereza Maxova war das edle Stück auf der gestrigen AIDS Solidarity Gala rund 30.000 Euro wert. Auch sie wird ihren Champagner nur ein Jahr lang in glamouröses Cavalli-Design betten. Dann wird das Objekt erneut versteigert. Der Ausrufpreis entspricht jeweils dem Auktionsergebnis des Vorjahrs, geht also sukzessive in die Höhe.

Der Cavalli-Kühler ist ein Unikat. Der übergroße konische Becher, ein Entwurf des Wiener Designers Sebastian Menschhorn, besteht aus massivem mundgeblasenem Kristallglas.

