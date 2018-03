FPK-LPO Ragger: Land Kärnten soll sich an HYPO-Österreich beteiligen

Aktive Beteiligung in der Höhe von 20 Prozent - starker Partner für die Wirtschaft - österreichische Lösung mit Beteiligung Kärntens gefordert

Klagenfurt (OTS) - In Reaktion auf die Aussagen von Bundeskanzler Werner Faymann in der heutigen ORF-Pressestunde, lässt der Obmann der Freiheitlichen in Kärnten, LR Mag. Christian Ragger wissen, dass er sich ebenfalls einen Beitrag an der HYPO Österreich vorstellen können, indem man sich wieder mit rund 20 Prozent aktive an der Bank beteilige.

"Nachdem die Links-Koalition bereits seit drei Monaten den Stillstand ausgerufen hat und bis dato kein einziges wirtschaftliches Projekt umgesetzt hat, wollen die Freiheitlichen einen anderen Weg gehen und eine wirtschaftspolitische Begleitung in die Wege leiten", betont Ragger. Man wolle der Wirtschaft signalisieren, dass das Land Kärnten und die HYPO ein starker Partner sei. Man könne sich daher gemeinsam mit strategischen Partnern eine Beteiligung an der HYPO Österreich von bis zu 20 Prozent vorstellen.

Wie Ragger wissen lässt verwalte die HYPO nicht nur sämtliche Zahlungsabläufe, sondern auch die Wohnbauförderdarlehen des Landes Kärnten in der Höhe von 2,1 Milliarden Euro. Es sei daher das Gebot der Stunde, dass sich das Land Kärnten aktiv beteilige. Die Finanzierung könne aus der Schwankungsreserve der Kärntner Landesholding bedeckt werden.

"Mich interessiert keine indische oder bulgarische Lösung für die HYPO Österreich. Ich fordere daher sowohl den Landeshauptmann als auch die Vertreter der Wirtschaft, insbesondere der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer auf, eine österreichische Lösung mit einer Beteiligung Kärnten zu suchen", so Ragger.

