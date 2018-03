Leuchtendes Beispiel für ganzheitliche Kindergartenarbeit

LR Mennel gratulierte zur Eröffnung der umgebauten und erweiterten Kindergärten "Im Brühl" und "Ulimahd"

Mäder (OTS/VLK) - "Was wir heute in die möglichst frühe Bildung unserer Kinder investieren, zahlt sich später für die ganze Gesellschaft aus. Deshalb muss gerade das hohe Potenzial unserer Kinder gefördert werden." Das sagte Landesrätin Bernadette Mennel anlässlich der Erweiterung und des Umbaus der beiden Kindergärten in Mäder. Am Sonntag (26. Mai) wurden sie offiziell eröffnet.

Der Kindergarten habe große Bedeutung im Leben jedes Kindes, weil es hier einen ersten Schritt in Richtung Selbständigkeit mache, so Mennel: "Die Kindergärten in Mäder sind weiters ein ganz besonders leuchtendes Beispiel dafür, wie hochwertige und ganzheitliche Kindergartenarbeit im Idealfall aussehen kann. Ein neues Gebäude mag den erforderlichen äußeren Rahmen geben, aber die Seele des Ganzen sind die Kindergartenpädagoginnen, mit ihrem unbezahlbaren Einsatz, ihren Ideen, ihrer Professionalität und ihrer Menschlichkeit".

Insgesamt stehen im nur organisatorisch getrennten Kindergarten nach dem Umbau fünf Gruppenräume und ein Bewegungsraum zu Verfügung. Die neuen Kindergärten verfügen auch über einen Ruheraum. Rund 140 Kinder werden von 18 Kindergartenpädagoginnen betreut.

