Kapellari: "Europa braucht überzeugte und überzeugende Christen"

Grazer Bischof bei 125-Jahr-Jubiläum der katholischen Hochschulverbindung "Carolina": Christen dürfen sich nicht aus der Welt zurückziehen, sondern müssen den "Bauplatz Europa" mit gestalten

Graz, 26.05.13 (KAP) In einer Zeit gesellschaftlicher und kultureller Verunsicherung, wie sie Europa derzeit erlebt, braucht es "überzeugte und überzeugende Christen". Dies hat der Grazer Diözesanbischof Egon Kapellari bei einem Gottesdienst am Samstag im Grazer Dom betont. Der "Bauplatz Europa" zeichne sich durch einen Mangel an Kindern, "instabile Familien", ungleichzeitige gesellschaftliche Entwicklungen und auch unterschiedliche kirchliche Bindung in den europäischen Ländern aus. Deutlich werde diese Verunsicherung etwa bei Fragen des Lebensschutzes am Lebensanfang und -ende. Es brauche daher Christen, "die ihre Identität nicht verstecken" und "auf dem Areopag der öffentlichen Meinung" Flagge zeigen und sich dort für Notleidende, für soziale Gerechtigkeit und die Bewahrung der Menschenwürde einsetzen.

Eine Vorreiterrolle sollten dabei laut Kapellari die Vereinigungen katholischer Laienchristen sowie die katholischen Studentenverbindungen einnehmen. In letzteren gelinge es schließlich in besonderer Art und Weise, an Universitäten "und inmitten der Bürgergesellschaft" mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, um diesen "die Traditionen und Reichtümer des christlichen Glaubens" zu erschließen und ihnen eine Chance auf neue "Beheimatung" im Glauben zu bieten.

Der Gottesdienst im Grazer Dom fand aus Anlass des 125-Jahr-Jubiläums der Katholisch-Österreichischen Hochschulverbindung "Carolina" statt. Kapellari würdigte das Wirken der Verbindung in Zivilgesellschaft, Kirche und an den Hochschulen. Ihre Geschichte sei "von Anfang an geprägt von Zivilcourage, von achtunggebietenden Leistungen im Studium und im nachfolgenden Beruf, von politischem Engagement und von einer treuen Verbundenheit mit der katholischen Kirche in guten wie in schwierigen Zeiten."

