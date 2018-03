ORF SPORT + mit den Highlights von Tag eins beim French Open "Roland Garros"

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 27. Mai 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Frauenlauf 2013 um 20.15 Uhr, von der EuroHockey-Club-Champions-Trophy der Herren um 20.25 Uhr, von der Beachvolleyball-World-Tour 2013 in Shanghai um 20.50 Uhr und von Tag eins beim French Open "Roland Garros" um 22.15 Uhr sowie das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 21.15 Uhr.

Das French Open "Roland Garros" ist nach den Australian Open das zweite von vier Grand-Slam-Turnieren. Das traditionsreiche Turnier, das 1891 zum ersten Mal ausgetragen wurde, wird als einziges der Grand-Slam-Serie auf Sand gespielt. In die Siegerliste der Männer trugen sich Tennis-Legenden wie Björn Borg, Ivan Lendl, Mats Wilander und Jim Courier ein. Mit Thomas Muster hat sich 1995 in dieser Liste auch ein Österreicher verewigt. Rafael Nadal hat das Turnier bereits sieben Mal gewonnen. Der Spanier geht auch als Titelverteidiger ins Turnier. Nadal besiegte 2012 im Finale den Serben Novak Djokovic mit 6:4, 6:3, 2:6 und 7:5.

