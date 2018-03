"trend" mit neuer Ausrichtung

Das Wirtschaftsmagazin setzt Schwerpunkte auf Innovation und Service.

Wien (OTS) - Das Wirtschaftsmagazin "trend" setzt in seinem 44. Jahr seines Bestehens neue Akzente: Im neuen Ressort "Trends" widmet sich die Redaktion ab der am Montag erscheinenden Ausgabe regelmäßig mutigen Start-ups, innovativen Technologien sowie Unternehmen mit neuen Geschäftsideen. Ein neuer Serviceteil mit kompakten, vielfältigen Informationen und Tipps aus den Bereichen Geld, Karriere, Immobilien, KMU und Technik unterstreicht die Nähe zu Leserin und Leser. Und auch die Meinungselemente werden ausgebaut. So wird es künftig Gastkommentare der besten Manager unsers Landes - wie im aktuellen Heft von Voestalpine-Chef Wolfgang Eder - und Expertenmeinungen von bedeutenden europäischen Ökonomen geben.

Chefredakteur Andreas Lampl: "Wir haben eine behutsame inhaltliche und optische Überarbeitung von Österreichs traditionsreichstem Wirtschaftsmagazin vorgenommen, um unseren Lesern noch mehr Lust auf Wirtschaft zu machen."

