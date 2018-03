Deutscher Webvideopreis 2013: Überragende Webvideos ausgezeichnet

Düsseldorf (ots) - Freudentränen bei den Gewinnern, Begeisterung unter den Zuschauern: Vor 1.100 Gästen wurden am Samstagabend in Düsseldorf beim Deutschen Webvideopreis die besten Webvideos im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. In 13 Kategorien freuten sich die Produzenten der Siegervideos über ihre Auszeichnung. Außerdem wurde ein Ehrenpreis für die einflussreichsten Webvideomacher in 2012 vergeben. Durch den Abend führte die Moderatorin Miriam Pielhau.

Mehr als 4.000 von den Fans eingereichte Videos nahmen am Wettbewerb teil - mehr als 300.000 User haben sich an der Abstimmung über die Siegervideos in den 11 Kategorien "OMG", "LOL", "Fail", "FAQ", "FYI", "EPIC", "Win", "Action", "Let's Play", "Cute", "VIP" beteiligt. In den Kategorien "Newbie" und "Academy Approved Art" entschied allein die Jury über die Gewinner. Der Deutsche Webvideopreis ist damit zu einem der bedeutendsten Medienpreise Deutschlands geworden. Veranstaltet wird der Preis von der European Web Video Academy (EWVA) mit Sitz in Düsseldorf.

Beim Publikumsvoting kam es drauf an, wie häufig ein Video im Netz geshared, geliked oder verlinkt wurde. Das auf dies Weise ermittelte Urteil der Fans floss zu 50 % in die Preisvergabe ein, ein ebenso großes Stimmgewicht hatte die Jury, die sich aus Beirats-Mitgliedern der European Web Video Academy zusammensetzt - darunter bekannte Youtuber wie Holger Kreymeier, Klaus Kauker sowie Techblogger Sascha Pallenberg, außerdem Vertreter aus dem klassischen TV wie Lu Hasslauer (Kleines Fernsehspiel ZDF) und Richard Gutjahr (BR).

Unter den ausgezeichneten Videos finden sich sowohl künstlerisch aufwändige Animationen wie "Paper Age" von Ken Ottman (Kategorie AAA), süße Hundevideos wie das von einem Weimaraner, der verzweifelt versucht, eine Frisbee-Scheibe aus einem Pool zu angeln (Kategorie Cute) aber auch Videos mit ernstem Hintergrund, wie das Video "Totgeprügelt und alle gucken zu ..." in der Kategorie VIP.

"Wir sind begeistert und überwältigt von dem Interesse am Deutschen Webvideopreis und der Vielzahl der Fans, die sich an der Abstimmung beteiligt haben", sagt Markus Hündgen, Geschäftsführer der European Webvideo-Academy. "Die Qualität der Einreichungen ist in diesem Jahr noch einmal deutlich gestiegen, Webvideo ist in der Breite der Gesellschaft angekommen."

Ehrenpreis für Y-Titty

Den Ehrenpreis der European Web Video Academy für die einflussreichsten Webvideomacher des vergangen Jahres - überreicht von Co-Moderator Cherno Jobatey - erhielt die Gruppe Y-Titty. "Niemand hat die deutschsprachige Webvideoszene so nachhaltig geprägt, wie sie. Y-Titty steht stellvertretend für eine neue Generation von Bewegtbildmachern, die abseits von traditionellen Strukturen nicht nur zielsicher ihr Publikum erreichen, sondern dabei auch wirtschaftlich erfolgreich sind," sagt EWVA-Geschäftsführer Dr. Dimitrios Argirakos.

Eingerahmt wurde die Gala von einem Auftritt von "DieAussenseiter" die ihr Musikvideo "MüZe" performten. Erstmals wurde das Ereignis vom Partner Youtube live in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestreamt. Die Veranstaltung wurde von der Stadt Düsseldorf und der Film und Medien Stiftung NRW gefördert.

=> Fotos von der Preisverleihung: http://www.flickr.com/photos/webvideotage/

Die Gewinner im Überblick:

ACTION: Lukas Tielke - In the Woods with Amir Kabbani http://bit.ly/14a8CVA CUTE: hundeallerlei - Maya Weimaraner http://bit.ly/16Q5NNJ NEWBIE: dailyknoedel - Beginne mit YouTube! http://bit.ly/10pGTke AAA: Ken Ottmann - Paper Age http://bit.ly/18okhTc WIN: ifs Köln - Bankraub/Mad Thieves http://bit.ly/12xVauQ VIP: LeFloid - Totgeprügelt und alle gucken zu... http://bit.ly/13QlCQ6 OMG: HS-OWL & roterkeil.net - Nur neun Jahre Glück http://bit.ly/12Of95S EPIC: Daniel Moshel & August Schram - MeTube http://bit.ly/16BGsqv FAIL: Wolfgang Rademacher - Besser Sprechen lernen http://bit.ly/17hleP0 FAQ: Benjamin Jaworskyj - Blumen kreativ fotografieren http://bit.ly/18wjJZu FYI: Stefans Musikworkshop - James Bond Soundtrack erklärt http://bit.ly/159bPcc LET's Play: tabletennisgamer - Let's Play Händewaschen http://bit.ly/15e2fFq LOL: Postillon24 Nachrichten: Mutter bei Geburt im Krankenhaus vertauscht http://bit.ly/18wyj3m

