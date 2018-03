Bis zu 1,033 Millionen beim "Dancing Stars"-Finale in ORF eins

Rainer Schönfelder siegt bei der achten Staffel des ORF-Tanzevents, Zuschauerrekord für "Die Entscheidung" seit 2008

Wien (OTS) - Rainer Schönfelder und Manuela Stöckl sind die "Dancing Stars 2013": Bis zu 1,033 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Finale der ORF-Tanzshow, bei dem die Sieger sich gegen Marjan Shaki und Willi Gabalier sowie Lukas Perman und Kathrin Menzinger durchsetzten. Im Schnitt sahen 804.000 Zuseherinnen und Zuseher 32 Prozent Marktanteil) die Präsentation der Tänze um 20.15 Uhr in ORF eins (27 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen). Das Finale um 21.55 Uhr wollten sich dann durchschnittlich 983.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (43 Prozent Marktanteil bei 12+, 33 Prozent Marktanteil bei 12-49) nicht entgehen lassen. Die Entscheidung im Voting um 22.50 Uhr, wer "Dancing Star 2013" wird, sahen im Schnitt 997.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 48 Prozent Marktanteil (40 Prozent Marktanteil bei 12-49) - das ist Reichweitenrekord seit dem "Dancing Stars"-Finale 2008. Insgesamt erlebten 4,27 Millionen (weitester Seherkreis) die achte Staffel des ORF eins-Events.

ORF-TV-Unterhaltungschef Edgar Böhm: "Rainer Schönfelder hat es verstanden, die Qualitäten eines Spitzensportlers - Ausdauer, körperliche und mentale Stärke - bei 'Dancing Stars' miteinzubringen und darüber hinaus hat er ein außergewöhnliches Showtalent an den Tag gelegt. An seinem Sieg freut mich auch, dass nach drei Staffeln wieder einmal ein Mann gewonnen hat. Da wir 2014 die nächste Staffel planen, hoffe ich, dass das für Österreichs männliche Prominenz ein zusätzlicher Ansporn ist, bei uns mitzumachen."

Rainer Schönfelder nach dem Sieg: "Nachdem ich die Showtänze meiner beiden Kollegen gesehen habe, wusste ich nicht, ob ich überhaupt mithalten kann. Daher bin ich sehr froh, dass es dann doch geklappt hat. Mein letzter Sieg ist schon länger her, und daher bin ich froh, dass wir heute gewonnen haben." Und weiter: "Es war eine gute Entscheidung bei 'Dancing Stars' mitzumachen. Ich nehme von dieser Show so viele positive Erfahrungen mit, neue großartige Bekanntschaften und nichts davon möchte ich missen. Ich würde nächstes Jahr gleich wieder teilnehmen, immer wieder würde ich mitmachen, weil es einfach eine sehr schöne Zeit war." Und Profitänzerin Manuela Stöckl: "Ich bin sprachlos, und freue mich sehr, dass wir gewonnen haben. Wenn man sich die ganze Zeit Gedanken darüber macht, wie weit man in dieser Show kommt, dann lenkt das nur vom Tanzen ab. Wir haben immer konzentriert weitergetanzt, Spaß gehabt und immer versucht unser Bestes zu geben. Ich war ja zum ersten Mal dabei, daher ist es noch überraschender, dass wir es so weit geschafft und jetzt auch noch gewonnen habe."

Die "Dancing Stars"-Seherzahlen im Detail

Am 1. März ging der Tanzevent live in ORF eins vor bis zu 878.000 Zuseherinnen und Zusehern in die achte Runde. Seither wurden insgesamt 4,27 Millionen Österreicherinnen und Österreicher über zwölf Jahre erreicht (weitester Seherkreis) - das entspricht rund 59 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung 12+ und rund 51 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen. Bei der achten "Dancing Stars"-Staffel (1. März bis 24. Mai 2013) waren bei der Präsentation der Tänze im Schnitt 732.000 Zuschauer mit dabei. Der durchschnittliche Marktanteil lag bei 29 Prozent (23 Prozent bei 12-49). Beim Voting lagen die Ausgaben der achten Staffel durchschnittlich bei 766.000 Sehern und 34 Prozent Marktanteil (26 Prozent bei 12-49).

"Dancing Stars" - erfolgreich in allen Zielgruppen

Auf besonderen Zuspruch stießen die "Dancing Stars" bei den Frauen (12+): Beim weiblichen Publikum lag der durchschnittliche Marktanteil beim Voting in der achten Staffel bei 40 Prozent. Aber auch bei den Männern (12+) konnte "Dancing Stars" einmal mehr punkten: Mehr als jeder vierte Österreicher, der zur Sendezeit vor dem TV-Gerät saß, verfolgte das Voting (27 Prozent Marktanteil). Und auch bei den Kindern von drei bis elf Jahren war das Interesse an den "Dancing Stars" hoch - mit durchschnittlich 39 Prozent Marktanteil.

Die Shows live und on demand auf http://TVthek.ORF.at

Auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) stehen die TV-Shows als Live-Stream zum Abruf bereit. Wer seine "Dancing Stars" im Fernsehen verpasst hat oder ihren Auftritt noch einmal genießen will, für den bietet die ORF-TVthek außerdem die kompletten Shows nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand. Im Themencontainer gibt es Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um den ORF-Tanz-Event auf einen Blick.

