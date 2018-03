SPAR - Kontra-Logistikzentrum Ebergassing: Leben und Leiden neben einem Logistikzentrum

Anrainer aus St. Pölten liefern abschreckende Tatsachenberichte

Ebergassing (OTS) - Die Bürgerinitiative Kontra-Logzentrum SPAR Ebergassing lud die Bevölkerung Ebergassings am 23. Mai 2013 zu einem Themenabend mit einigen Anrainern des Logistikzentrums der Firma SPAR in Spratzern/St Pölten ein. Die Erfahrungsberichte der Anrainer der SPAR-Zentrale St. Pölten schockierten zutiefst.

Lärm rund um die Uhr, Staub- und Geruchsbelästigung! Das sind die Hauptprobleme, mit denen die Menschen dort vor allem zu kämpfen haben. "Lärm gibt es hier 24 Stunden lang", beklagt sich ein Anrainer. "Sei es durch die Rückfahrwarner der LKWs, durch die Lautsprecherdurchsagen für die LKW-Fahrer oder aber auch durch das Dröhnen der ständig laufenden Kühlaggregate der LKWs." Die erhöhte CO2-Emmission als auch die Staubbelastung der unzähligen LKWs sind für die dort ansässigen Menschen bereits am Rande der Erträglichkeit. Die helle Arealbeleuchtung in der Nacht empfinden die Anrainer ebenfalls als massiv störend. Regelmäßige unkommentierte Feuerwehralarme beunruhigen sehr. "Bei einem Ammoniak-Austritt in der SPAR-Garage wäre es fast zu einer Bevölkerungsevakuierung gekommen" berichtet ein anderer Betroffener, noch immer entsetzt.

In Ebergassing wird man sich auch weiterhin dagegen wehren, von SPAR vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Die Gesundheit und die Lebensqualität der Einwohner- so die Kernaussage der Bürgerinitiative - müssen immer im Vordergrund stehen. Deshalb fordert die Bürgerinitiative einen sofortigen Projektstopp des SPAR-Logisitikzentrums in Ebergassing! Das angrenzende Siedlungs-und Naherholungsgebiet sowie das Europaschutzgebiet Natura 2000 müssen auch weiterhin geschützt bleiben!

Die Bürgerinitiative weiß aus gut informierten Kreisen, dass Fa. SPAR vom Land NÖ bereits ein entsprechend gewidmetes Alternativgrundstück in Fischamend, direkt angrenzend an die A4, angeboten wurde! Umso mehr nehmen die betroffenen Anrainer es dem Lebensmittelkonzern Spar übel, dass er am Projekt Ebergassing stur und unbeirrt festhalten möchte.

