"profil"-Umfrage: Ein Drittel der Österreicher boykottiert Waren und Geschäfte

Skandale um Textilfabriken, Amazon und Foxconn machen Kunden aufmerksamer

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, boykottiert fast ein Drittel der Österreicher wegen der Skandale rund um die Zustände in asiatischen Textilfabriken, bei Internethändler Amazon und Apple-Zulieferer Foxconn bestimmte Waren und Geschäfte. Laut der im Auftrag von "profil" vom Meinungsforschungsinstitut Karmasin Motivforschung durchgeführten Umfrage kaufen 31% der Österreicher verschiedene Produkte nicht mehr ein bzw. achten genauer darauf, bei welchen Händlern sie einkaufen. Ein weiteres Drittel der Befragten (32%) gibt an, immer schon bewusst konsumiert zu haben. Noch einmal 32% kaufen ein wie bisher.

