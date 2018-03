Medizinstudium in Linz wird österreichischen Ärztemangel nicht heilen

Wien (OTS) - Damit genügend Ärztinnen und Ärzte in Österreich zur Verfügung stehen, hat die EU Kommission eine Quote von 75% Österreichern/innen für die 1500 Studienplätze bis 2016 zugestanden. Wird die Anzahl der jährlich angebotenen Studienplätze durch einen weiteren Standort der staatlichen Mediziner/innenausbildung - so wie in Linz geplant - erhöht, gefährdet dies die Österreicher/innenquote. Österreich wird gegenüber Brüssel argumentieren müssen, warum es nun 1800 Studienplätze braucht und trotzdem den Zugang deutscher Studierender limitieren will. Die Abwanderung von Ärztinnen und Ärzten aus Österreich liegt nicht an mangenden Studienplätzen, sondern an unattraktiven Arbeitsbedingungen in Spitälern und Landarztpraxen.

Im europäischen Vergleich haben sich die Arbeitsbedingungen für Ärzte/innen in Österreich deutlich verschlechtert und wir befürchten eine weitere Ausdünnung der ärztlichen Versorgung der österreichischen Bevölkerung.

Die Betriebsräte der Medizinischen Universitäten Wien Graz und Innsbruck haben erhoben, dass den Universitätsärzten/innen statt der im Gesetz vorgesehenen 30% weniger als 10% der Dienstzeit für die Forschung zu Verfügung steht. International kompetitive medizinische Forschung ist deshalb von Universitätsärzte/innen überwiegend in der Freizeit zu erbringen. Das führt zum Burnout und zur Abwanderung von Spitzenforscher/innen der Universitätskliniken ins Ausland.

Wir fordern daher längst überfällige und nachhaltige Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte auch in Universitätsspitälern.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Christian Wadsack; Med Uni Graz

Mobil: 0664 3957525



Dr. Martin Andreas; Med Uni Wien

Mobil: 0664 5235472



Dr. Martin Tiefenthaler; Med Uni Innsbruck

Mobil: 0699 12369897