Energie-Kick von GOURMET für LäuferInnen beim Red Bull 400 am Kulm

Die rund 630 Athleten beim härtesten 400-Meter-Lauf der Welt auf die Naturskiflugschanze am Kulm wurden von GOURMET mit dem richtigen Energie-Kick versorgt.

Wien (OTS) - Am vergangenen Pfingstwochenende (19. Mai 2013) haben die ambitionierten LäuferInnen die größte Naturskiflugschanze am Kulm bezwungen - von unten nach oben, über 185 Höhenmeter und bei bis zu 36 Grad Steigung. Die nötige Kraft und Energie dafür konnten sich die Athleten in der GOURMET-Küche holen. Dort haben die Köche von GOURMET wahre "Kraftpakete" an Speisen vorbereitet - den typisch österreichischen Kaiserschmarrn mit Marillenröster und besonders kohlenhydratreiches BIO-Fleischnudeln. Rund 1.500 Portionen davon sind von den LäuferInnen während des harten Bewerbs gegessen und gleich wieder in sportliche Höchstleistungen umgewandelt worden. GOURMET, Österreichs Marktführer bei Menü-, Catering- und Gastronomieservices, war heuer erstmals Sponsor bei Red Bull 400 am Kulm und für die Stärkung der Athleten verantwortlich.

"GOURMET kann als Spezialist für fast jede Aufgabe, die Menschen zu bewältigen haben, das Richtige kochen. Bei Red Bull 400 am Kulm ging es darum, Speisen mit ausreichend Kohlenhydraten zu servieren, die schnell in sportliche Spitzenleistung umgewandelt werden können und natürlich auch gut schmecken. Unsere Ernährungskompetenz müssen wir auch täglich beim Kochen für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioren beweisen. Denn ein gutes Mittagessen ist die Basis für herausragende Leistungen", sagt Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMETGROUP.

Zum Unternehmen

Die GOURMETGROUP hat sich dem Thema Essen & Genuss verschrieben. Die Unternehmens-gruppe vereint marktführende, eigenständige Unternehmen rund um die Kompetenzbereiche Ernährung, Kulinarik und gastronomische Dienstleistungen. Dazu gehören Business-, Education-und Care-Catering, Retail- & Food-Service, Restaurants und Cafés sowie Eventgastronomie. Die GOURMETGROUP, ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG, ist Österreichs Marktführer bei Menü-, Catering-und Gastronomieservices.

