VP-Juraczka ad Ludwig: Nach einer 9-monatigen-Schrecksekunde wird endlich gehandelt

Wien (OTS) - "Die Inszenierung von Wohnbaustadtrat Ludwig als Politiker, der "hart durchgreift", ist in Wahrheit eine billige Schmierenkomödie. Michael Ludwig hätte früher und vor allem konsequenter handeln müssen" so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka zu aktuellen Medienberichten.

Manfred Juraczka: "Stadtrat Ludwig ist in seinen Bemühungen aus mehreren Gründen wenig glaubwürdig. Bereits in einem Gutachten eines Rechtsanwaltsbüros vom 7. August 2012 wurde die Empfehlung ausgesprochen, die Baustellen flächendeckend zu überprüfen, um betrügerische Verrechnungen aufzudecken. Warum hat der Wohnbaustadtrat neun Monate zugewartet? Zum Zweiten sind auch noch keine personalrechtlichen Konsequenzen gezogen worden, die involvierten Mitarbeiter arbeiten nach wie vor an ihren Positionen bei Wiener Wohnen. Und zum Dritten hat man sich offenbar auch nicht an das Bundesvergabegesetz gehalten, denn dieses verpflichtet zum Ausscheiden von Angeboten, wenn sie die marktüblichen Preise deutlich unterschreiten. Auch in diesem Punkt vermissen wir Konsequenzen seitens des Stadtrats."

"Es wird Zeit, die "Sümpfe" rund um Auftragsvergaben bei Wiener Wohnen tatsächlich trocken zu legen. Sollte Stadtrat Ludwig dazu tatsächlich bereit sein, unterstützen wir das gerne. Kosmetische Aktivitäten zwecks Abschieben der Verantwortung sind jedenfalls zu wenig", so Juraczka abschließend.

