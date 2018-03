AVISO: Grüne Sommertour 2013 "Eva deckt auf" mit Glawischnig & Team

22 Stationen in ganz Österreich - Von 27. Mai bis 8. Juni

Wien (OTS) - Eva Glawischnig & Team sind wieder in ganz Österreich unterwegs. Diesmal geht es zwei Wochen lang - von 27. Mai bis 8. Juni - durch alle Bundesländer. Die Sommertour 2013 steht unter dem Motto "Eva deckt auf". Inhaltlich geht's um BIO, die Zukunft unseres Essens und die Ursachen der Lebensmittelskandale. Darum, was wirklich drin ist in unseren Lebensmitteln, wie viel BIO möglich ist und was jeder tun kann, um sich sicher, gesund und gut zu ernähren. Im Mittelpunkt steht das direkte Gespräch mit den BürgerInnen.

Unterwegs ist das Team der Sommertour 2013 - wie schon 2012 - mit einem eigens angemieteten Tourbus Mercedes Benz Tourismo RHD (Laut EU-Norm "besonders umweltfreundliches Fahrzeug", Abgasemissionsstufe EEV (Enhanced Environmentally

Friendly Vehicles) und aktuell höchste Norm Euro 5).

Weiters mit einem Opel Ampera - ein Elektrofahrzeug mit Reichweitenverlängerung -, der den Grünen im Rahmen eines Sponsorings von Opel (offizieller Mobilitätspartner) zur Verfügung steht. Der Vertrag wird seitens der Grünen selbstverständlich offengelegt.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. Alle im Folgenden aufgelisteten Termine sind öffentlich. Es besteht für JournalistInnen auch die Gelegenheit, im Tourbus mitzufahren. Für Interview-, Reportagewünsche und Rückfragen stehen zur Verfügung:

Reinhard PICKL-HERK

Mail: reinhard.pickl-herk @ gruene.at

Mobil: 0664-4151548

Oliver KORSCHIL

Mail: oliver.korschil @ gruene.at

Mobil: 0664-5484650

DAS TOURPROGRAMM:

Abrufbar auch unter: www.gruene.at/eva-deckt-auf

AUFTAKT IN WIEN - am 27. Mai

Montag, 27. Mai 2013, 10 Uhr

Auftakt zur Grünen Sommertour 2013 "Eva deckt auf" mit Grünen-Bundessprecherin und Klubobfrau Eva Glawischnig und Team mit einem Biofrühstück vor dem Parlament in Wien. Anschließend startet der Tour-Bus in Richtung Niederösterreich.

Ort: Vor dem Parlament, Dr. Karl-Renner-Ring, 1010 Wien

Ca. 10h45: Abfahrt des Tourbusses nach St. Pölten (Mitfahrgelegenheit für JournalistInnen!)

STATIONEN IN NIEDERÖSTERREICH - am 27. Mai

Montag, 27. Mai, ab 14:00 Uhr

EVA KOCHT BIO

Eva und das Grüne Team kochen Bio-Köstlichkeiten. Schau vorbei auf einen Happen und ein nettes Gespräch.

Ort: Kremsergasse (Ecke Brunnengasse), St. Pölten

Montag, 27. Mai, ab 17:30 Uhr

BIO-GRILLEN MIT EVA

Gemütliches Beisammensein, Ruderbootverleih, köstliche Biogrillerei und Musik von

"Drumcircle Trommelschule beatfactory".

Ort: Seedose, Viehofner See in St. Pölten

Eintritt frei! Bio-Essen und 1 Getränk gratis.

www.seedose.at

STATIONEN IN TIROL - am 29. Mai

Mittwoch, 29. Mai, 14:00 Uhr

EVA UND DIE BIENEN

Eva und das Grüne Team besuchen den Bienenzüchter Haider in Sellrain

Mittwoch, 29. Mai, ab 19:00 Uhr

BIOKOCHEN MIT EVA

Eva und das Grüne Team kochen im Dinnerklub des Caritas Integrationshauses. Schau vorbei auf ein gesundes Bio-Abendessen und nette Gespräche!

Der Essensbeitrag von 4 Euro kommt als Spende dem Integrationshaus zugute.

Ort: Gumppstraße 71, Innsbruck

Anmeldung unter tirol @ gruene.at oder 0512-577109-30

STATIONEN IN VORARLBERG - am 30. und 31. Mai

Donnerstag, 30. Mai, 19:00 bis 20:00 Uhr

SEHNSUCHT NACH DEM GRÜNEN LEBEN: Nachhaltigkeit als Megatrend. Podiumsdiskussion mit Claudia Roth, Eva Glawischnig, Rudi Anschober und Johannes Rauch.

Moderation: Johanna Stögmüller (Chefredakteurin Biorama, Magazin für nachhaltigen Lebensstil)

Ort: Festspielhaus Bregenz

Anmeldung: vorarlberg @ gruene.at, Eintritt frei!

Donnerstag, 30. Mai, ab 20:00 Uhr

BIOFEST MIT EVA

See, Sonnenuntergang, Essen aus dem Bioland Vorarlberg und Musik mit der Band Bauernfänger.

Festspielhaus Bregenz

Anmeldung unter vorarlberg @ gruene.at

Eintritt frei!

Freitag, 31. Mai, 10:00 bis 13:00 Uhr

EVA AM MARKT

Eva und das Grüne Team verteilen Bio-Gemüse am Bregenzer Wochenmarkt Ort: Bregenzer Wochenmarkt, Kornmarktplatz (beim neuen Vorarlberg Museum), Bregenz

STATIONEN IN SALZBURG - am 1. Juni

Samstag, 1. Juni, 09:00 bis 11:00 Uhr

KRÄUTERWANDERUNG MIT EVA

Wanderung mit Bio-Kräuterexpertin Inge Waltl

Treffpunkt: Museum der Moderne, Salzburg

Samstag, 1. Juni, ab 11:00 Uhr

EVA AM BIOMARKT

Besuch Grünmarkt & Biomarkt Salzburg

Samstag, 1. Juni, ab 13:00 Uhr

BIOKOCHEN MIT EVA

Eva und Bio-Gourmet-Köchin Lisa Rettenbacher kochen gesundes Bio-Essen!

Musik und angenehme Gespräche in entspannter Atmosphäre inklusive. Ort: Mozartplatz, Salzburg

Eintritt frei!

STATIONEN IM BURGENLAND - am 4. Juni

Dienstag, 4. Juni, 10:00 bis 12:00 Uhr

PRESSETERMIN

Eva und das Grüne Team helfen beim Zubereiten von Snacks bei der Pannonischen Tafel,

Neusiedlerstraße 1, Eisenstadt

Dienstag, 4. Juni, ab 12:00 Uhr

EVA DECKT AUF: BIO-SNACKS

Eva, das Grüne Team und die pannonische Tafel verteilen selbstgemachte Bio-Jausen-Sackerl

Ort: Eisenstadt, Colmarplatz

Dienstag, 4. Juni, ab 18:00 Uhr

EVA UND BIOWEINKOST

Eva und das Grüne Team laden auf den Bio-Hof Klampfer zur Weinverkostung.

Ort: Eisenstadt/Kleinhöflein, Kleinhöfleiner Hauptstraße 84 Eintritt frei!

STATIONEN IN DER STEIERMARK - am 5. Juni

Mittwoch, 5. Juni, ab 10:00 Uhr

EVA AM BIOHOF

Eva und das Grüne Team besuchen den Biobauernhof Labonca in Burgau (Oststeiermark).

Gemeinsames Schweinefüttern (die Schweine werden freilaufend gehalten), Arbeitsgewand und -schuhe mitbringen, für Regen Gummistiefel.

Ab 11:00 Kaffee im Gastro-/Bioladenbereich des Hofes.

Siehe: http://www.labonca.at

Ort: 8291 Burgau, Am Hauptplatz 6

Anmeldung: steiermark @ gruene.at

Mittwoch, 5. Juni, ab 17:30 Uhr

EVA LÄDT EIN: Sommerfest

Eva und das Grüne Team laden zu Biospezialitäten ein. Schauen Sie vorbei und genießen Sie

gesunde Köstlichkeiten.

Ort: Parkhouse im Stadtpark Graz.

STATIONEN IN KÄRNTEN - am 6. Juni

Donnerstag, 6. Juni, ab 9:30 Uhr

GREEN OPEN HOUSE!

Schau im Grünen Büro Klagenfurt vorbei! Wir haben kleine Snacks vorbereitet und freuen uns auf nette Gespräche!

Ort: Sterneckstr. 19, 9020 Klagenfurt

Eva ist ab 15:00 Uhr im Haus.

Donnerstag, 6. Juni, ab 17:00 Uhr

FACEBOOK-SOMMERPARTY MIT EVA

Eva und das Grüne Team kochen für Dich! Picknick, Grillen & Chillen mit den grünen

FacebookfreundInnen

Ort: Europapark, Klagenfurt, Eintritt frei!

http://www.facebook.com/gruenekaernten

STATIONEN IN WIEN - am 7. Juni

Freitag, 7. Juni, ab 18:00 Uhr

EVA GRILLT BIO

Eva und das Grüne Team laden zum Bio-Essen und gemütlichen Plaudern ein!

Heldenplatz, 1010 Wien.

Eintritt frei!

Freitag, 7. Juni, ab 21:00 Uhr

Eva fährt mit beim FRIDAYNIGHTSKATING

BRING YOUR FRIENDS!

Abfahrt: Heldenplatz, 1010 wien

STATIONEN IN OBERÖSTERREICH - am 8. Juni

Samstag, 8. Juni, ab 12:30 Uhr

EVA BEIM UMGRABEN!

Eva und das Grüne Team zu Besuch beim "Festival der Regionen" Treffpunkt: Stadtplatz Eferding (Sonderführung)

Eintritt frei!

Samstag, 8. Juni, ab 16:00 Uhr

EVA LÄDT EIN ZUM GRÜNEN SOMMERFEST

Eva und das Grüne Team laden zum gemütlichen Beisammensein ein! Bio-Essen und Getränke,

Gewinnspiel & StraßenkünstlerInnen

Ort: Linz, Hauptplatz

