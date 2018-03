cimmic Photography Gallery präsentiert Saul Leiter

Ausgewählte Arbeiten erstmals in Österreich erhältlich

Wien (OTS) - cimmic Photography zeigt ausgewählte Werke von Saul Leiter, aus den 50er und 60er Jahren, anlässlich der großen Retrospektive in Wien.

Saul Leiter, Maler und Fotograf: Bedeutend in der Internationalen Kunstwelt als Pionier der Farbfotografie, zeigt ungewöhnliche Perspektiven, seine Motive sind Szenen aus dem New Yorker Strassenleben.

Werke von Saul Leiter sind europaweit nur bei cimmic Photography in Wien und 4 weiteren Galerien in Paris, Antwerpen, London und München erhältlich.

Later Prints, 25x36cm, Fuji Crystal Archive Paper, einige der bekanntesten Arbeiten wie:

"Postmen, 1952", "Taxi, 1957", "Snow, 1960", "Harlem, 1960"

