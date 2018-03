Erste österreichische Nabelschnurblutbank mit internationaler Akkreditierung

Vivocell Biosolutions erlangte als erste und einzige österreichische Nabelschnurblutbank die internationale Akkreditierung nach FACT/NetCord-Standard

Graz (OTS) - Anfang Mai 2013 war es soweit: Die "Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (FACT)" und die "NetCord"-Foundation übermittelten die Akkreditierungs-Urkunde an Vivocell. "Für uns ist das eine tolle Sache, an der wir hart gearbeitet haben. Besonders möchte ich mich bei unseren Mitarbeitern bedanken, die mit ihrem Einsatz im Labor, in Kliniken sowie bei Ärzten und Hebammen diese Auszeichnung ermöglichten", freut sich der kaufmännische Geschäftsführer von Vivocell, Mag. Helfried Hochmiller. "Wir sind damit die einzige Nabelschnurblutbank in Österreich und auch eine der ganz wenigen nicht-universitären, privaten Einrichtungen in Europa, die diese internationale Zertifizierung vorweisen kann."

Für Prof. Peter Wernet, einen der beiden Geschäftsführer von Vivocell, ist die FACT/NetCord-Akkreditierung "die Bestätigung der exzellenten Leistung aller Vivocell-Mitarbeiter. Durch diese anspruchsvolle internationale Akkreditierung und Zulassung wird Vivocell auch allen werdenden Müttern mit höchsten Qualitätsansprüchen gerecht. Vivocell gewährleistet als einzige Institution in Österreich diese objektiv dokumentierte Vertrauensbasis". Der renommierte Immunologe und langjährige Leiter der Nabelschnurblutbank im Uni-Klinikum Düsseldorf ist ein Pionier der Stammzellforschung und seit 18 Monaten neuer medizinischer und wissenschaftlicher Leiter von Vivocell. "Damit darf Vivocell die gespendeten Nabelschnurbluttransplantate weltweit bei Patienten mit bösartigen Erkrankungen des blutbildenden Systems, wie etwa Leukämien, lebensrettend einsetzen. Natürlich profitieren auch die zur Eigenvorsorge eingelagerten Nabelschnurblutstammzellen von dieser Qualität der Aufarbeitung und Langzeitlagerung."

