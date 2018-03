Die österreichische OnTec Software Solutions AG gewinnt internationale Ausschreibung für das Bahn IT-Projekt "XCB Broker"

Die OnTec Realtime Broker- und Buchungslösung für den Einzelwagenverkehr wird künftig von 7 europäischen Güterbahnen der Xrail Allianz genutzt

Wien (OTS) - Unter der Leitung der Xrail S.A. wurde das IT-Projekt "Hochverfügbare Broker- und Buchungslösung XCB (Xrail Capacity Booking) für den Einzelwagenbahnverkehr" international ausgeschrieben, das die OnTec Software Solutions AG in einem mehrstufigen Auswahlverfahren für sich gewinnen konnte.

Ausschlaggebend für diesen Erfolg waren neben der technischen "State of the art"-Lösung auch die langjährige und fachlich hervorragende Expertise von OnTec im Bereich Schienenverkehr. So zählen Unternehmen, wie ÖBB und viele andere Logistikunternehmen, seit langem zu den Kunden der in Wien und Linz ansässigen österreichischen Firma.

Franz Pöcksteiner, Leiter der Business Unit Logistics bei OnTec, freut sich über diesen großen Erfolg: "Es ist eine sehr große Auszeichnung und Vertrauensbeweis für uns als österreichisches IT-Unternehmen, mit diesem wichtigen, internationalen Projekt beauftragt worden zu sein. Der Auftrag für OnTec umfasst die Softwarelösung, deren Wartung sowie die Bereitstellung der Infrastruktur und deren hochverfügbaren Betrieb.

Realtime-Kommunikation und Datenaustausch zwischen 7 europäischen Güterbahnunternehmen

Die Lösung ermöglicht die Anbindung von vorerst sieben, in Zukunft voraussichtlich weiteren, europäischen Eisenbahnunternehmen und den Realtime-Datenaustausch für länderübergreifende Transportanfragen bzw. Transportkapazitätsbuchungen für den internationalen Einzelwagenverkehr.

Dadurch schaffen die beteiligten Bahngesellschaften bedeutende Verbesserungen für ihre Frachtkunden und steigern die Wettbewerbsfähigkeit des Güterverkehrs gegenüber der Straße. Somit wird auch ein Beitrag zu den europäischen Nachhaltigkeitsbestrebungen des Schienenverkehrs geleistet.

"Ich bin sicher, dass Xrail mit OnTec einen hochkompetenten Partner für die Entwicklung des "XCB Brokers" ausgewählt hat", sagt Sassan Rabet, CEO von Xrail und fährt fort, "das bedeutende, multilaterale IT-Projekt ist ein entscheidender Bestandteil der Bemühungen der Allianzpartner, die Qualität und Effizienz des europäischen Wagenladungsverkehrs deutlich zu verbessern".

Über Xrail:

Die Xrail Allianz mit Sitz in Brüssel wurde im Februar 2010 von den sieben Bahnunternehmungen DB Schenker Rail (Deutschland, Dänemark und Niederlande), Rail Cargo Group (Österreich und Ungarn), SBB Cargo (Schweiz), CD Cargo (Tschechische Republik), Green Cargo (Schweden und Norwegen), SNCB Logistics (Belgien) sowie CFL cargo (Luxemburg) gegründet.

Xrail ist eine Produktionsallianz und zielt darauf ab, den internationalen Einzelwagenverkehr auf der Schiene sowohl kundenfreundlicher als auch effizienter zu gestalten, um die Wettbewerbsfähigkeit für grenzüberschreitende Verkehre in Europa deutlich zu erhöhen und somit die Verlagerung des stetig zunehmenden Verkehrs von der Straße auf die Schiene zu unterstützen und die Umwelt zu schützen.

Über OnTec:

Die OnTec Software Solution AG ist ein Unternehmen der TEC Gruppe und auf Entwicklung und Implementierung von qualitativ hochwertigen Unternehmenslösungen spezialisiert. Der Firmensitz ist in Wien, ein weiterer Standort befindet sich in Linz, ein Partner firmiert in Pilsen (Tschechische Republik). Mehr Informationen unter www.ontec.at

Rückfragen & Kontakt:

Clever & Smart Marketing & Communication Services

Claudia Vlach

Waldweg 22b

2822 Bad Erlach/NÖ

E-Mail: cvlach @ clevermarketing.at

Tel. +43-664-3582089