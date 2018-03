Eindrucksvolle Leistungen der Polytechnischen Schulen

LR Mennel gratulierte den Siegerinnen und Siegern der Landeswettbewerbe

Bregenz (OTS/VLK) - Über 100 Schülerinnen und Schüler haben heuer an den Landeswettbewerben der Polytechnischen Schulen Vorarlbergs teilgenommen. Die Besten in den Fachbereichen Bau, Elektro, Holz, Metall, Dienstleistungen und Tourismus wurden am Donnerstag, 23. Mai 2013, im Landhaus in Bregenz von Schullandesrätin Bernadette Mennel ausgezeichnet.

Die Landesrätin lobte die Leistungen von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern: "Es hat mich sehr beeindruckt, wie motiviert die Jugendlichen bei der Sache waren und wie gut sie von ihren Lehrpersonen auf die Wettbewerbe vorbereitet wurden. Die Polytechnischen Schulen haben in den vergangenen Jahren eine dynamische Entwicklung mitgemacht und sind für unser Land und unsere Wirtschaft ein wichtiger Partner."

Die Landeswettbewerbe werden jedes Jahr von Land Vorarlberg, Landesschulrat und Wirtschaftskammer Vorarlberg durchgeführt. Sie sollen zur Motivation der Schüler/innen und zur Qualitätssicherung im Unterricht beitragen. Die Teilnehmenden hatten jeweils nur wenige Stunden Zeit, um die Aufgabenstellung in ihrem Fachbereich zu erledigen. Danach wurde ihre Arbeit von Juror/innen fachmännisch begutachtet und beurteilt.

Die Landessieger/innen 2013:

Fachbereich Bau:

Pius Battlog, PTS Außermontafon

Fachbereich Elektro:

Kevin Tabojer, PTS Feldkirch

Fachbereich Holz:

Bastian Engelhardt, PTS Bregenz

Fachbereich Metall:

Patrik Sadjak, PTS Außermontafon

Fachbereich Dienstleistungen:

Sanela Lapadatovic und Katharina Knerl, PTS Bregenz

Fachbereich Tourismus:

Felix Tschohl, Christina Olschak und Fabienne Bickel, PTS Außermontafon

