TAP 09 kauft dayli Anteile von Novomatic zurück

Wien (OTS) - Die TAP 09 Beteiligungs GmbH des Dr. Rudolf Haberleitner hat die Novomatic-Anteile an der TAP dayli Vertriebs GmbH zurückgekauft, um weitere strategische Investoren an Board zu holen und die Finanzierung des neuen Filialkonzeptes optimieren zu können. Novomatic bleibt als reiner Finanzinvestor am Ergebnis der dayli beteiligt.

TAP dayli Vertriebs GmbH, Geschäftsführung

