ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Fußball-"Heute für Morgen"-Erste-Liga-Match SV Scholz Grödig - FC Blau-Weiß Linz

Am 24. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 24. Mai 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Fußball-"Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiel SV Scholz Grödig - FC Blau-Weiß Linz um 20.15 Uhr und Folge zwölf des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.45 Uhr.

Mit einem Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz verabschiedet sich Grödig in die tipp3-Bundesliga. Nach dem letzten Match wird der Meistertitel so richtig gefeiert werden, bevor die Vorbereitung auf die erste Saison in Österreichs oberster Spielklasse beginnt. Noch nichts zu feiern haben hingegen die Linzer. Sie müssen in die Relegation und um den Klassenerhalt zittern. Nach dem 1:0-Sieg gegen St. Pölten in der vergangenen Runde möchten sie sich auch gegen den Meister Selbstvertrauen für die wichtigsten Spiele dieser Saison holen. Kommentator ist Pöhl.

Das Tennismagazin "ATP World Tour Uncovered" bietet allen Tennisfans einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der spannendsten Turniere und zeigt die weltbesten Spielerinnen und Spieler auch abseits des Tennisplatzes. Die rund halbstündigen Magazine liefern Woche für Woche Spielerporträts, vertiefende Hintergrundstorys, Geschichten abseits der Plätze, umfassende Turnierinformationen, aber auch Tennisunterricht auf hohem Niveau und taktische Analysen durch den ehemaligen US-Player Justin Gimelstob ins Wohnzimmer. Die Magazine werden in englischer Originalsprache gesendet.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 23. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at