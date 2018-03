Lotto: Jackpot am Sonntag mit 1,8 Millionen Euro

Joker Rekordgewinn mit 780.000 Euro in Wien

Wien (OTS) - Schenkt man der Wetterprognose Glauben, so dürfte es am kommenden Wochenende in ganz Österreich wohl nur wenig Grund zur Freude geben. Für einen Lichtblick und damit einen heiteren Moment sorgt jedenfalls Lotto "6 aus 45" am Sonntag-Abend, denn es geht um einen Jackpot und damit um rund 1,8 Millionen Euro für die "sechs Richtigen".

Ein Sechser ist also am vergangenen Mittwoch ausgeblieben, 1, 10, 17, 20, 26 und 41 waren auf keinem Wettschein angekreuzt. Drei Spielteilnehmern gelang ein Fünfer mit der Zusatzzahl 19, der jeweils rund 32.000 Euro bringt. Ein Steirer war dabei mit einem Quicktipp erfolgreich, ein weiterer Steirer und ein Wiener kamen per System zum Erfolg und damit auch zu systembedingten zusätzlichen Gewinnen, die ihre Gewinnsumme auf bis zu rund 36.000 Euro erhöhten.

Joker

Beim Joker ging es um den ersten Dreifachjackpot im heurigen Jahr. Einem Spielteilnehmer aus Wien gelang es im Alleingang, diesen Dreifachjackpot zu knacken. Er gewann mit seinem angekreuzten "Ja" mehr als 780.000 Euro und damit den höchsten Joker im Jahr 2013.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22.5.2013:

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 695.623,80 - 1,8 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 31.882,70 94 Fünfer zu je EUR 1.110,00 255 Vierer+ZZ zu je EUR 143,20 4.192 Vierer zu je EUR 41,00 5.529 Dreier+ZZ zu je EUR 15,00 70.055 Dreier zu je EUR 4,30 206.186 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 1 10 17 20 26 41 Zusatzzahl: 19

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22.5.2013:

1 Joker zu EUR 780.023,40 5 mal EUR 7.700,00 93 mal EUR 770,00 1.012 mal EUR 77,00 10.103 mal EUR 7,00 98.858 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 5 0 9 9 2 7

