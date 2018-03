Magazin-Offensive der Mediengruppe ÖSTERREICH

Wien (OTS) - Nach dem Launch der Madonna Stylebible im März bringt die Mediengruppe ÖSTERREICH diese Woche zwei weitere Titel im hochpreisigen Magazinsegment auf den Markt.

Am Freitag, den 24. Mai, startet mit NaturLust ein Hochglanzmagazin, das dem aktuellen Trend nach Naturverbundenheit folgt. NaturLust bringt ein Stück Entschleunigung in den Alltag und bietet einen ausgewogenen Mix aus Information und Unterhaltung. Der Nutzwert für die Leserinnen und Leser steht dabei im Vordergrund. Eindrucksvolle Fotoreportagen sind ebenso Inhalt wie Rezepte mit heimischen Produkten, Tipps aus der Naturapotheke oder Urlaubs- und Sportangebote in Österreich. Der jüngste Titel wird insgesamt mit vier Ausgaben in diesem Jahr erscheinen und kostet Euro 4,50.

Bereits heute erscheint die erste Ausgabe des Madonna Society Lookbook. Der zweite Hochglanz-Titel im Frauensegment nach der Madonna Stylebible wird dem Bedürfnis nach Fashion und Style gerecht. Die schönsten Star-Looks zum Nachshoppen - vom trendigsten Party-Outfit bis zum heißesten Beach-Look werden in einem edlen Umfeld präsentiert. Das Madonna Society Lookbook kostet ebenso wie die Madonna Stylebible Euro 5,90 und wird dieses Jahr mit weiteren themen- und anlassbezogenen Ausgaben erscheinen.

Mit der Stylebible, dem Lookbook und NaturLust bedient die Mediengruppe ÖSTERREICH die hochwertige Magazin-Erlebniswelt. Die beiden neuen Titel erscheinen ebenso wie die Madonna Stylebible im Hochglanz-Oversize-Format. Darüber hinaus wird neben den wöchentlich erscheinenden Titeln Madonna und Madonna Society die Madonna am Sonntag im Farbmantel der Tageszeitung ÖSTERREICH weiter ausgebaut.

"Wir sind fest davon überzeugt, dass Magazine am Medienmarkt auch 2013 exzellente Kommunikationsträger sind. Als multimediales Medienhaus fokussieren wir besonders den Online-Bereich, wo im Juni auf oe24.tv drei neue Online-TV-Formate - Society TV, Wetter TV und Fun TV - an den Start gehen. Mit den neuen Magazin-Titeln setzen wir aber ebenso ein klares Zeichen im klassischen Segment. Das crossmediale Zusammenspiel ist letztendlich der Schlüssel zum Erfolg", so Oliver Voigt, CEO der Mediengruppe ÖSTERREICH.

