Aviso: PK mit Hundstorfer zu "Österreich, Land der Freiwilligen" am 27.Mai 2013

Freiwilliges Engagement- neue Zahlen, Daten und Fakten

Wien (OTS/BMASK) -



Österreich, Land der Freiwilligen - Freiwilliges Engagement-neue

Zahlen, Daten und Fakten



Die Vertreter der Medien sind herzlich zu einer Pressekonferenz mit

Sozialminister Rudolf Hundstorfer, Gert Feistritzer - IFES,

Projektleiter Erhebung Freiwilligenarbeit in Österreich 2012 - und

Michael Walk - Geschäftsführer Verein Freiwilligenmessen zur

Förderung von Freiwilligenarbeit in Österreich - eingeladen. In

dieser PK werden neue Zahlen, Daten und Fakten zum freiwilligen

Engagement in Österreich präsentiert. Zudem wird Bilanz nach einem

Jahr Freiwilligengesetz gezogen.



Datum: 27.5.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und

Konsumentenschutz (BMASK) Regierungsgebäude

Pressezentrum 5. Stock

Stubenring 1, 1010 Wien



Url: www.bmask.gv.at



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK)

Mag. Norbert Schnurrer, Pressesprecher des Sozialministers

Tel.: (01) 71100-2246

www.bmask.gv.at



www.facebook.com/bmask.gv.at