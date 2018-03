Immowelt.at bringt Immobilien-App für Österreich auf den Markt

Nürnberg (ots) - iPhone-Nutzer können nun auch mobil auf das umfassende Immobilienangebot von immowelt.at, eines der führenden Immobilienportale, zugreifen / Per GPS direkt im Lieblingsquartier Wohnungen und Häuser finden / Die App kann kostenlos über den Apple App Store heruntergeladen werden

Immowelt.at, eines der führenden Immobilienportale in Österreich, veröffentlicht eine iPhone-App, mit der Wohnungssuchende auch unterwegs Immobilien im Angebot des Portals finden. Immowelt.at gehört mit 180.000 Besuchern und 30.000 Immobilienangeboten pro Monat (ComScore, Stand: März 2013) zu den Top 3 Immobilienportalen in Österreich.

Traumwohnung beim Sonntagsspaziergang finden

Statt nur zuhause auf dem Sofa zu sitzen, können iPhone-Besitzer auch bei einem Spaziergang durch ihr Lieblingsquartier nach einer neuen Wohnung suchen. Per GPS bestimmt die App den Standpunkt und zeigt freie Immobilien in der Umgebung an. Geeignete Wohnungen und Häuser können auf dem Merkzettel gespeichert werden. So sammeln Immobiliensuchende erst passende Angebote, die Entscheidung wird dann in aller Ruhe beispielsweise in einem gemütlichen Café getroffen.

Die Sonnenbalkon-Funktion kann beim Besichtigungstermin hilfreich sein. Sie zeigt den Stand der Sonne am Morgen, Mittag und Abend an. So erkennen Wohnungssuchende auch bei schlechtem Wetter, ob der Balkon zur Frühstückszeit oder beim Abendessen in Sonnenlicht getaucht ist.

Über immowelt.at:

Das Immobilienportal www.immowelt.at ist einer der führenden Online-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien in Österreich. Jeden Monat besuchen bis zu 180.000 Unique User (comScore, Stand: März 2013) immowelt.at, um in den bis zu 30.000 Immobilienangeboten fündig zu werden. Das Portal gehört zur Nürnberger Immowelt AG, die auch immowelt.de, eines der meistgenutzten Immobilienportale in Deutschland, sowie bauen.de und ferienwohnung.com betreibt.

