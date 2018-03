RAUSCH Malven VOLUMEN-SPÜLUNG - die Spezialpflege für feines, kraftloses Haar (BILD)

Kreuzlingen, Schweiz (ots) - Die Malven VOLUMEN-Pflegefamilie der Schweizer RAUSCH AG KREUZLINGEN hat Zuwachs bekommen. Die jüngste Produkt-Innovation für sehr feines, empfindliches und kraftloses Haar ist eine ultraleichte Pflegespülung, die das Haar nachhaltig von innen aufbaut und stärkt.

RAUSCH vervollständigt, mit der neuen Malven VOLUMEN-SPÜLUNG, die umfängliche Komplettpflege für feines und empfindliches Haar. Wie immer setzt das Unternehmen hier auf die bewährte Kraft ausgewählter Pflanzen- und Kräuterextrakte, die in hauseigenen Verfahren schonend gewonnen werden. Das Beste und Wertvollste aus Malven- und Lindenblüten, Rosenwurz und Hirse verbessern sowohl die Kopfhautfunktionen als auch die Struktur des Haares. Die Kopfhaut wird geschützt und gestärkt, Rötungen klingen ab. Ein hauchdünner Schutzfilm umhüllt jedes einzelne Haar, das dadurch ganzheitlich gekräftigt wird und sichtbar mehr Volumen sowie einen gesunden, schimmernden Glanz erhält. Panthenol (Provitamin B5) hydratisiert das Haar tiefenwirksam, wodurch sich die Trocken- und Nasskämmbarkeit deutlich verbessert. Die RAUSCH Malven VOLUMEN-SPÜLUNG ist frei von beschwerenden Silikonen. Das Ergebnis ist gesund glänzendes Haar voller Lebendigkeit und Volumen. Die perfekte Ergänzung zur neuen RAUSCH Malven VOLUMEN-SPÜLUNG ist das RAUSCH Malven VOLUMEN-SHAMPOO und das RAUSCH Malven VOLUMEN SPRAY.

Das RAUSCH Malven VOLUMEN-SHAMPOO, 200 ml ist für UVP CHF 12.90 / 9.80 EUR, die RAUSCH Malven VOLUMEN-SPÜLUNG, 200 ml UVP CHF 13.90 / 10.80 EUR und der RAUSCH Malven VOLUMEN-SPRAY, 100ml UVP CHF 13.80 / 9.80 EUR erhältlich. Darüber hinaus werden die Pflegeprodukte auch in praktischen Reisegrössen à 25 ml bzw. 30 ml angeboten. Die Preise liegen hier bei UVP CHF 4.80 / 3.50 EUR.

Die Qualitätsprodukte von RAUSCH sind in allen Apotheken, Drogerien und ausgewählten Warenhäusern erhältlich, in Deutschland auch in den Müller-Märkten.

Bildmaterial unter: http://presseportal.ch/de/pm/100010167

Rückfragen & Kontakt:

RAUSCH AG KREUZLINGEN

Bärenstrasse 12

CH-8280 Kreuzlingen

Tel.: +41/71/678'12'12

Fax: +41/71/678'12'06

E-Mail: kommunikation @ rausch.ch