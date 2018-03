In Norwegens Norden beginnt die Zeit der Mitternachtssonne

Oslo, Norway (ots/PRNewswire) - Eines der eindrücklichsten in Europa zu erlebenden Naturphänomene beginnt nun in Norwegens Norden: Schon seit dem 14. Mai geht die Sonne am Nordkap nicht mehr unter, am Polarkreis beginnt die nachtlose Zeit am 12. Juni, und selbst in Norwegens Süden wird es um Mittsommer nicht ganz dunkel. Zu den bei Urlaubern und Mitternachtssonnen-Anbetern bevorzugten Regionen für Urlaube mit 24 Stunden-Tagen gehören die Inselgruppen der Lofoten und Vesteralen, aber auch Hammerfest, die nördlichste Stadt der Welt, und Tromsø, das mit einer Vielzahl "nördlichste"-Attribute aufwarten kann. Die absolute Nr. 1 aber ist und bleibt das Nordkap, das als bester Platz für die Beobachtung der Mitternachtssonne gilt. Der nördlichste Punkt des kontinentalen Europas liegt auf 71degree(s)10degree(s)21degree(s) Breite und bietet bei klarer Sicht fantastische Möglichkeiten zur Fotografie.

Sportlich aktiv durch die helle Nacht So ungewöhnlich die nicht endenden Tage für Mitteleuropäer sind, so ungewöhnlich sind die sportlichen Aktivitäten und Naturerlebnisse in dieser Zeit: Wie wäre es mit teeing off unter der Mitternachtssonne, auf dem weltweit nördlichsten 18-Loch-Golf-Platz? Der Midtnight Sun Marathon in Tromsø ist der nördlichste der Erde und eine Institution. Läufer aus der ganzen Welt treten nachts den Wettkampf miteinander an und das - bei gutem Wetter - in strahlendem Sonnenlicht. Das Wandern in der Mitternachtssonne verspricht in jedem Fall einzigartiges Licht, das die Berge magisch leuchten lässt. Dass die Fische nachts am besten beissen, ist eine Binsenweisheit. Glaubt man den Einheimischen, lassen sich zumindest die Fische von hellen Nächten nicht irritieren. So bieten ein guter Fang und das Erleben des magischen Lichtes ein definitiv anderes Angelerlebnis als an Bodensee oder Ostsee.

