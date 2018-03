Unabhängiges Forschungsunternehmen nennt Analytic Partners im 2013 Marketing Mix Modeling-Bericht führend

New York (ots/PRNewswire) - Analytic Partners, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für Marketing Analytics, gab heute bekannt, dass es im Bericht "The Forrester Wave(TM): Marketing Mix Modeling, Q2 2013" von Forrester Research, Inc. als führend hervorgehoben wurde. Um den Fokus der Analyse einzuschränken, hat Forrester sich auf Anbieter beschränkt, die ihre Geschäfte ausweiten und zu den Innovatoren im Bereich des Marketing-Mix-Modelling gehören. Analytic Partners wurde als einer der Tempo gebenden Anbieter benannt.

Analytic Partners wurde in diesem Bericht als führend bestimmt und für seinen "sehr auf Beratung basierenden und maßgeschneiderten Ansatz beim Mix-Modeling" und für seine "treffsichere" Strategie gelobt, die darauf ausgelegt ist, die digitale Crossmedia-Attribution im kleinsten Detail zu verbessern, wobei der Fokus speziell auf sozialen Medien und Mobilanwendungen liegt.

Analytic Partners wurde im Forrester-Bericht auch für seinen Ansatz beim Benchmarking hervorgehoben. "Die ROI Genome-Initiative von Analytic Partners fügt eine zusätzliche Dimension hinzu, die bei den meisten anderen Benchmarking-Services nicht zu finden ist. Hierdurch werden die hinter der Rendite und den Reaktionslevels wirkenden Kräfte aufgedeckt, um den kausalen Zusammenhang hinter den Geschäftsindikatoren zu verstehen."

Im Bericht erklärt Forrester, dass die Marketing-Mix-Modeling-Branche weiterhin wächst, wodurch führende Anbieter die Möglichkeit haben, als strategische Partner zu fungieren und ihre Kunden bei Entscheidungen in den Bereichen Kommunikation, Marketing und Geschäftsstrategie zu beraten.

"Wir glauben, dass die Ergebnisse des Forrester-Berichts dem Gründungsprinzip von Analytic Partners entsprechen - Vermarktern und leitendem Management die Tools und die prozessfähigen Einsichten für ein besseres Verständnis zu geben und die Geschäftsperformance ultimativ zu verbessern", erklärte Nancy Smith, Gründerin und CEO von Analytic Partners. "Wir sind stolz darauf, für das anerkannt zu werden, was wir als unsere Stärke in diesem sich entwickelnden Sektor ansehen, während wir gleichzeitig Innovationen vorantreiben. Dabei arbeiten wir mit unseren Kundenpartnern zusammen, um deren Marken, Kunden und Konkurrenz besser zu verstehen."

Weitere Informationen zu Analytic Partners und zum Forrester Wave(TM): Marketing Mix Modeling-Bericht finden Sie unter:

http://www.analyticpartners.com/.

Informationen zu Analytic Partners:

Analytic Partners ist ein führendes, weltweit tätiges Marketing-Beratungsunternehmen, welches im Jahr 2000 gegründet wurde, um maßgeschneiderte Analysen bereitzustellen, welche die Verkaufsperformance und die Marketingrendite verbessern. Analytic Partners stellt sowohl die Technologie als auch die Beratungsdienstleistungen bereit, um Vermarkter dabei zu unterstützen, ein tiefgehenderes Geschäftsverständnis durch aus dem Marketing-Mix-Modeling, der Crossmedia-Attribution, der Analyse von digitalen und sozialen Medien, der Analyse der Kundentreue und durch prädiktive Modelle und Marketingoptimierung gewonnene Einblicke zu entwickeln. Über mehrere Standorte in Nord-, Mittel-, und Südamerika, in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum steht Analytic Partners multinationalen Unternehmen und lokalen Marken auf der ganzen Welt zur Seite.

Folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter: @analyticglobal



Web site: http://www.analyticpartners.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Beatrice Broderick, Prosek Partners, +1-212-279-3115

Durchwahl 214, bbroderick @ prosek.com; oder Tom Rozycki, Prosek

Partners,

+1-212-279-3115 Durchwahl 208, trozycki @ prosek.com