UEFA Champions League: Der Final-Marathon auf Sky

Sky XXXL: Die umfangreichste Berichterstattung vom Fußball-Höhepunkt des Jahres im österreichischen Fernsehen

Für alle Fans in Österreich: 56 Stunden Vor- und Nachberichterstattung von Sky ab Freitagmorgen im frei empfangbaren Live-Stream auf sky.at

Sky Sport berichtet am Samstag ab 12.00 Uhr zwölf Stunden live aus London und München

Geballte Kompetenz mit den Sky Experten Ottmar Hitzfeld, Stefan Effenberg, Christoph Metzelder & Co

Von Freitag bis Sonntag alle Informationen, Stimmen und Stimmungen auf Sky Sport News HD

PLUS: Der Finaltag auf Sky Sport HD 1 wird für alle Sky-Kunden freigeschaltet Rund um das Finale der UEFA Champions League berichtet Sky bereits ab Freitagmorgen so umfangreich wie kein anderer Sender im

österreichischen Fernsehen. Alle Fans in Österreich, die bereits auf das Spiel des Jahres hinfiebern, können die Vorberichterstattung von Sky ab Freitagmorgen insgesamt 35 Stunden im frei empfangbaren Live-Stream auf sky.at verfolgen. Nach Spielende berichtet Sky Sport News HD weitere 21 Stunden frei empfangbar für alle.

Ab Freitag, 7.00 Uhr bis Samstag, 12.00 Uhr ist auf sky.at das Programm von Sky Sport News HD zu sehen. Direkt im Anschluss sehen Fans an gleicher Stelle dann ab 12.00 Uhr "Sky90 Extra" und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr "Wembley Call In". Nach dem Finale sehen alle Zuschauer ab 0.00 Uhr wieder Sky Sport News HD mit den ersten Reaktionen und Jubelbildern.

Der Finaltag auf Sky Sport HD 1 und Sky Sport 1 - freigeschaltet für alle Sky-Kunden

12.00 Uhr, "Sky90 Extra": Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich Mittags live aus dem Wembley Stadium. Unter anderem sind Sky Experte Lothar Matthäus und BVB-Profi Patrick Owomoyela zu Gast, um auf den großen Fußballabend einzustimmen.

13.30 Uhr, "Wembley Call In": Im Anschluss an die Sky Fußballdebatte können Fans telefonisch, via facebook.com/DeinSkySport oder über Twitter (#wirsindfinale) mitdiskutieren. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Hamburger Hip-Hop-Größe "Das Bo".

18.00 Uhr, "Road to Wembley": Die Dokumentation lässt die wichtigsten Momente beider Vereine auf dem Weg ins Finale nochmal Revue passieren.

18.30 Uhr, "UEFA Champions League live": Ab 18.30 Uhr berichtet Sky mit hochkarätigen Gästen live aus dem Studio in München. Moderator Sebastian Hellmann begrüßt die Sky Experten Ottmar Hitzfeld und Dr. Markus Merk, Sky Neuzugang Christoph Metzelder und Late-Night-König Harald Schmidt. Außerdem ist Stefan Verra, Experte für Körpersprache, zu Gast. Analyse-Experte Erik Meijer wird in gewohnter Manier die wichtigsten Szenen der Partie analysieren. Auch Sky Experte Stefan Effenberg, Kapitän der letzten Bayern-Elf, die die UEFA Champions League gewinnen konnte, wird per Skype zugeschaltet sein.

Marcel Reifs 21. Finale - Toni Tomic kommentiert die exklusive 3D-Übertragung

In Wembley ist Sky Experte Franz Beckenbauer an der Seite von Moderator Patrick Wasserziehr im Einsatz. Ebenfalls live vor Ort ist Sky Chefkommentator Marcel Reif, der beim Aufeinandertreffen des BVB und des FC Bayern zum 21. Mal in seiner Karriere das Finale der Königsklasse kommentiert.

Einen etwas anderen Blick auf das Spiel gewährt Sky über drei optionale Extrakanäle, die über die volle Spiellänge Robert Lewandowski und Thomas Müller beobachten. Zusätzlich steht auch ein Highlightkanal zur Verfügung, auf dem bereits im Laufe des Spiels Höhepunkte wiederholt werden.

Neben Sky Sport HD 1 und Sky Sport überträgt Sky das Finale auch in faszinierendem 3D. Toni Tomic kommentiert das Finale auf Sky 3D.

Das Finale auf Sky Sport News HD

Neben der Live-Berichterstattung auf Sky Sport berichtet auch Sky Sport News HD umfassend vom Saison-Höhepunkt in London. Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender berichtet zwischen Freitag und Sonntag aus London, Dortmund und München.

Bereits am Freitag berichtet Sky Sport News HD umfassend von allen wichtigen Terminen, unter anderem live von den Pressekonferenzen und Abschlusstrainings beider Mannschaften.

Den Finaltag eröffnet Sky Sport News HD von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr mit einem "English Breakfast". Über den ganzen Tag berichtet der Sportnachrichtensender live von allen aktuellen Ereignissen. Um keine Stimme zu verpassen und alle Emotionen auf Seiten der Gewinner und Verlierer zu vermitteln, sendet Sky Sport News HD bis 3.00 Uhr.

Am Sonntag berichtet Sky Sport News HD von den Feierlichkeiten der Fans in London und den Städten beider Finalteilnehmer.

