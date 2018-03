Erinnerung Einladung Pressegespräch und Uhrzeit-Korrektur: Zwei Projekte für mehr Verkehrssicherheit in Oberösterreich

Korrektur zu OTS_20130521_OTS0107

Linz (OTS) - Die Verkehrssicherheit zu erhöhen, ist das oberste Ziel der ASFINAG. In Oberösterreich fällt in den kommenden Tagen der auch sichtbare Startschuss für zwei Projekte, die wesentlich dazu beitragen werden. In Wels wird eine neue, topmoderne Überwachungszentrale errichtet, im Großraum Linz die Verkehrsbeeinflussungsanlage gebaut, die den Verkehrsteilnehmern mehr Informationen liefern wird und mit der die ASFINAG den Verkehr auch generell noch besser steuern kann. Um Ihnen die beiden Projekte -Gesamtinvestition knapp 20 Millionen Euro - näher vorstellen zu können, laden wir Sie zu einem Pressegespräch mit ASFINAG-Vorstand Alois Schedl und Landesrat Reinhold Entholzer ein.

Datum: 27. Mai 2013

Uhrzeit: 12 Uhr

Ort: Autobahnmeisterei Ansfelden, Traunuferstraße 9, 4052

Ansfelden



Gesprächspartner:

- Alois Schedl, Vorstand der ASFINAG

- Reinhold Entholzer, Verkehrslandesrat Oberösterreich

Rückfragen & Kontakt:

Walter Mocnik

Tel.: +43 (0) 50108-13827

Email: walter.mocnik @ asfinag.at