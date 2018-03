Kickert, Kraus, Hajicsek: Neues Sprecher_innen-Trio bei den Grünen Andersrum Wien

Sichtbarkeit und Engagement für Lesben, Schwule und Transgender im rot-grünen Wien

Wien (OTS) - Die Grünen Andersrum Wien haben gestern Abend ihre Sprecher_innen neu gewählt. Gemeinderätin Jennifer Kickert und Iris Hajicsek, die diese Funktion bisher schon ausgeübt haben, bekommen mit Peter Kraus einen neuen Co-Sprecher. "Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit in den kommenden zwei Jahren", so das neue Team am Tag nach der Wahl.

Sichtbarkeit und Engagement für LGBTQs

"Am heutigen 22. Mai feiern wir auch den Harvey Milk Day. Der vor seiner Ermordung als Stadtrat tätige Gay-Rights-Aktivist Harvey Milk hat gezeigt, dass die Sichtbarkeit von Lesben, Schwulen und Transgenders in öffentlichen Funktionen entscheidend für gesellschaftliche Offenheit und rechtliche Gleichstellung ist. Wir werden in den kommenden Jahren weiter an einem weltoffenen Wien arbeiten", so die neuen Sprecher_innen abschließend.

Marco Schreuder wird uns als Bundessprecher und Ulrike Lunacek als Europaabgeordnete im gemeinsamen Team erhalten bleiben.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

Tel.: (+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at