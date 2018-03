Moderner Lkw-Kontrollplatz garantiert mehr Verkehrssicherheit

ASFINAG errichtete auf A 2 Süd Autobahn Prüf-Einrichtung für Polizei und Land Steiermark

Graz/Sinabelkirchen (OTS) - Knapp neun Monate nach dem Baustart konnten ASFINAG, Polizei und Land Steiermark am 22. Mai 2013 den neuen Verkehrskontrollplatz Ilztal auf der A 2 Süd Autobahn bereits in Betrieb nehmen. Mehr Verkehrssicherheit zu gewährleisten ist das Ziel der - nach Straß/Gersdorf bei Spielfeld - mittlerweile zweiten Einrichtung dieser Art in der Steiermark. Der Verkehrskontrollplatz dient künftig vor allem der Polizei, dem Zoll und dem technischen Prüfdienst des Landes dazu, Schwerfahrzeuge hinsichtlich ihrer Maße, des Gewichts, des technischen Zustandes und auch der Ladung zu überprüfen. Die dafür erforderliche Infrastruktur stellt die ASFINAG zur Verfügung. In diesem Fall wurde ein bestehender Parkplatz bei Ilztal auf der A 2 in Fahrtrichtung Graz, etwa acht Kilometer westlich der Anschlussstelle Ilz/Fürstenfeld, zu diesem Schwerpunkt-Kontrollplatz ausgebaut. Die Investitionskosten beliefen sich auf 4,4 Millionen Euro, wobei das Land Steiermark knapp 600.000 Euro beisteuerte.

Prüfhalle und Wiegeeinrichtung

Der neue Kontrollplatz spielt in Sachen Ausstattung alle Stückerln. Bei der Einfahrt werden die Lkw bereits in Bezug auf Höhe und Breite vermessen, danach erfolgt eine Verwiegung. Unter einem Flugdach ist eine erste optische Überprüfung (etwa Reifenprofil, überhitzte Bremsen) bei jedem Wind und Wetter möglich, in der Prüfhalle kann bei Bedarf eine exakte technische Überprüfung des Fahrzeugzustandes erfolgen. Auch der Zoll kann vor Ort die Ladung eines Lkw überprüfen. Von der ASFINAG wurde zusätzlich das elektronische Verkehrsleitsystem auf der A 2 errichtet, mit dem die Fahrzeuge von der Autobahn abgeleitet werden. "Mit dieser Einrichtung ermöglichen wir der Exekutive und dem Land, Lkw schwerpunktmäßig zu überprüfen und helfen dadurch mit, technisch mangelhafte Schwerfahrzeuge oder auch übermüdete Lenker rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen und damit mehr Sicherheit auf unseren Autobahnen zu gewährleisten", sagte ASFINAG-Vorstand Klaus Schierhackl bei der Eröffnung.

Derartige Kontrollen finden bekanntlich regelmäßig statt. "In Hinkunft werden wir diese Aktionen verstärkt durchführen", kündigte Verkehrslandesrat Gerhard Kurzmann an. Denn dabei handle es sich nicht um Schikane, sondern schlicht um eine Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteil-nehmer. Ein Fortschritt in Sachen Verkehrssicherheit ist der neue Platz Ilztal auch für die steirische Verkehrspolizei. Oberstleutnant Kurt Lassnig: "Schon der Verkehrskontrollpunkt in Straß hat sich für uns bestens bewährt. Wir freuen uns natürlich, nun über eine weitere Einrichtung dieser Art verfügen zu können, die es uns ermöglicht, unsere Kontrollen - gerade in Bezug auf Schwerverkehr - zu in-tensivieren und dabei flexibel, wetterunabhängig und auf modernstem Niveau zu agieren."

Von 115 Fahrzeugen mussten sieben stehen bleiben

Die jüngste Schwerpunktaktion beim Kontrollplatz Straß an der slowenischen Grenze in der zweiten Maiwoche zeigt den Nutzen dieser Einrichtung deutlich auf:

115 Fahrzeuge wurden dabei kontrolliert, in 41 Fällen gab es Anzeigen wegen technischer Mängel, 18 Anzeigen und zehn Organstrafverfügungen wegen Verletzung der Lenk- und Ruhezeiten wurden verhängt, sechs Anzeigen gab es wegen Überladung, in sieben Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und bei vier Fahrzeugen mussten sogar die Kennzeichen abgenommen werden...

Rückfragen & Kontakt:

Walter Mocnik

Marketing und Kommunikation

Pressesprecher Steiermark, Kärnten und Oberösterreich

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-

FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

TEL +43 (0) 50108-13827, MOBIL +43 (0) 664 60108-13827

walter.mocnik @ asfinag.at

www.asfinag.at