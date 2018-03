Bond in Cannes als schlechtester Film des Jahres ausgezeichnet!

Die "Gurke des Jahres 2013" geht an "Skyfall"

Cannes (OTS) - Knalleffekt bei der Verleihung der Gurke des Jahres am 19. Mai 2013 in Cannes: Die Gurken-Trophäe für den schlechtesten Film des Jahres ging heuer an den Bond-Film "Skyfall". Der Film spaltet seit seiner Premiere im Oktober des Vorjahres das Publikum in zwei Lager. Die User der Voting-Plattform Cuke.it konnte der Streifen aber eindeutig nicht überzeugen. "Ich denke unsere User wollten einfach ein Zeichen gegen bevormundendes Marketing setzen." meint der österreichische Initiator des Preises Andreas Auinger.

Link zum Mitschnitt der Preisverleihung:

http://www.youtube.com/watch?v=pyzPXn95V1k

Rückfragen & Kontakt:

Rainer Kantz

Tel: 0660/2030500

Adresse: FRAME BY FRAME, Postfach 10, 8501 Lieboch

Net: www.cuke.it