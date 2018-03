And the Tax Oscar goes to ... Deloitte Österreich

Deloitte Österreich ist "Tax Firm of the Year 2013"

Wien (OTS) - Im Rahmen der ITR European Tax Awards Gala am 15. Mai in London wurde Deloitte Österreich zweifach in der Kategorie "Landespreise" ausgezeichnet und ist damit "Tax Firm of the Year" sowie "Transfer Pricing Firm of the Year".

Der "Oscar" unter den Tax Awards ging wie im Vorjahr an Deloitte Österreich: Beim prestigeträchtigen Titel "Tax Firm of the Year", der alljährlich von der International Tax Review, kurz ITR, an führende Steuerberatungsunternehmen sowie Unternehmen mit internen Steuerabteilungen vergeben wird, konnte sich Deloitte erneut gegen Mitbewerber wie etwa Ernst & Young, KPMG und PwC durchsetzen. International räumte Deloitte gleich 20 Tax Awards ab und erhielt damit mehr Auszeichnungen als jedes andere Unternehmen an diesem Abend. Im Vergleich zu 2012 konnte Deloitte um 25% mehr Awards für sich beanspruchen.

Dr. Bernhard Gröhs, Managing Partner bei Deloitte Österreich, zeigt sich stolz: "Wir haben bewiesen, dass wir trotz aller Stürme unseren Kurs halten und mit unserem Anspruch, der 'standard of excellence' zu sein, auf dem richtigen Weg sind. Diese Auszeichnung bekräftigt nicht zuletzt unseren Status als Nummer 1 am österreichischen Steuerberatungsmarkt."

