VP-Neuhuber ad Beteiligungsmanagement: Was es nicht gibt, ist eine Strategie!

Trennung zwischen Daseinsvorsorge und gewinnorientierten Unternehmen erforderlich

Wien (OTS) - "Was bei den Beteiligungen der Stadt Wien unter der SP-Alleinregierung begonnen wurde, setzt sich unter Rot-Grün nahtlos fort. Es gibt Magistratsabteilungen, es gibt Unternehmungen, es gibt Fonds, es gibt Stiftungen, es gibt Vereine und es gibt ausgegliederte Betriebe mit verschiedenen Beteiligungsansätzen. Nur was es leider nicht gibt, ist eine Strategie!", so der Wirtschaftssprecher der ÖVP Wien LAbg. Alexander Neuhuber im Rahmen der Aktuellen Stunde im heutigen Gemeinderat.

Alexander Neuhuber: "Alles in allem verfügt die Stadt über rund 300 direkte oder indirekte Beteiligungen. Vieles erscheint willkürlich, es fehlt die systematische Ordnung. Warum ist beispielsweise die Stadt Wien an der Vienna Technology Transfer Corporation GmbH zu 20% direkt beteiligt, während auch die Wien Holding 20% hält? Warum steht die EBS Wien Hauptkläranlage GmbH im Beteiligungsmanagement der Stadt Wien, wäre diese bei den Stadtwerken nicht besser aufgehoben? Doch leider wird sowohl das "Warum ist das so?" als auch das "Warum wird das jetzt so gemacht?" viel zu selten hinterfragt. Im Gegenteil, da wird etwa im Jahr 2013 eine Beteiligungen der Stadt Wien am Flughafen in die Wien Holding überführt und als Begründung muss ein Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 2003 (!) herhalten."

"Es fehlt insbesondere eine Trennung der Daseinsvorsorge von den gewinnorientierten Unternehmen" ergänzt der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka. "Selbstverständlich stehen wir zum Schutz der echten Daseinsvorsorge, wir vermissen aber eine seriöse Diskussion bei welchen gewinnorientierten Unternehmen eine Beteiligung der Stadt sinnvoll ist."

"Die Stadt Wien braucht daher dringend eine Neuausrichtung im Beteiligungsmanagement nach betriebswirtschaftlichen, objektivierbaren Kriterien und nicht nach dem Machtanspruch und dem Gutdünken der SPÖ Wien", so Neuhuber abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at