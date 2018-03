Neu aus der KMH Ideenschmiede: Wäschekombination

BH mit Kombiträger für trägerlose Top`s, Blusen und dergleichen ..designed to make woman prettier..

Langenrohr (OTS) - Die Erfindung zielt darauf ab, bei Damenoberbekleidung eine Trägergarnitur einzusparen und dadurch den optisch unschönen Effekt von z.B. 2 Trägergarnituren (BH-Träger und Spaghettiträger von Top`s) zu beseitigen. Die am Markt befindlichen transparenten Träger für BH`s sind ja auch nur eine unschöne Notlösung.

Der BH ist mit wechselbaren Trägern auszustatten und in z.B. neutralen Farben und Design`s mit dem BH anzubieten. Diese Träger können mit Verbindungsteilen wie Knöpfen, Druckknöpfen, Klettverschluss oder dergleichen am BH befestigt sein.

Dazu sind weitere Verbindungsteile (wie vorgenannt) vorgesehen um ein Top, eine Bluse, ein trägerloses Kleid und dgl. an den BH-Trägern zu befestigen und somit die unschöne Verwendung von 2 Trägergarnituren (für BH und Oberteil) unnötig zu machen.

Das Ganze ist auch umgekehrt gedacht, sodass am Oberteil wie Top, Bluse und dgl. entsprechende Befestigungselemente für den BH angebracht sind und somit wieder nur eine Trägergarnitur nötig ist.

Im Idealfall ist der BH und das Oberteil (Bluse, Top etc.) im Set anzubieten. Dadurch ist gewährleistet dass die Träger des BH`s sowohl in Farbe als auch im Design zum Oberteil passen.

Patentrechtlich geschützt

Gesucht werden Partner für Design, Produktion und Vermarktung.

Rückfragen & Kontakt:

KMH Ideenschmiede

Karl M. Hufnagl

Austrasse 19, A-3442 Langenrohr

Tel.: +43 664 949 05 77

www.kmh.at

idee @ kmh.at