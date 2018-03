ÖVAG und VR-LEASING AG starten Verkaufsprozess für VB-Leasing International

Wien/Eschborn (OTS) - Die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft (ÖVAG) und die deutsche VR-LEASING AG - beide 50%-ige Eigentümer der VB-Leasing International AG - haben den Verkaufsprozess für ihre Leasingtochter offiziell gestartet. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete die VB-Leasing International mit einem EGT von EUR 46 Mio. das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. *****

Top 3 in Mittel- und Osteuropa

Seit der Gründung 1994 zählt die VB-Leasing International in Mittel- und Osteuropa nicht nur zu den Leasing-Pionieren in dieser Region, sondern ist seit jeher unter den Top 3 der markenunabhängigen Key-Player zu finden. Sie gilt als eine der stabilsten und erfolgreichsten Anbieter von Leasingprodukten in CEE. Die auf Mobilien-Leasing spezialisierte Gesellschaft verfügt über ein engmaschiges Netzwerk, das sich über Tschechien, Slowenien, Kroatien, Polen, Bosnien-Herzegowina die Slowakei, Serbien und Rumänien erstreckt.

Zentrale Steuerung. Lokale Kundenbetreuung

Als Servicedienstleister zeichnet die VB-Leasing International nicht nur für einheitliche Strukturen, Abläufe, Konzepte und den nachhaltigen Auftritt der gesamten Gruppe in der Öffentlichkeit verantwortlich, sie entwickelt außerdem bedarfsgerechte Produkte. Partner und Kunden profitieren durch diese Aufbauorganisation einerseits von raschen und effizienten Prozessen bei länderübergreifenden Finanzierungen und andererseits von umfangreichem lokalen Markt-Know-how.

Spezialist für Mobilien-Leasing

Die VB-Leasing International richtet sich mit ihren Produkten in erster Linie an kleine und mittelständische Unternehmen, sowie -marktabhängig - auch an Privatpersonen. Im Fokus der Vertriebstätigkeit stehen Händlernetze, die Kooperation mit internationalen Vendoren sowie der Direktvertrieb. Abhängig von Markt und Objekt besteht die Produktpalette grundsätzlich aus Finance Lease, Operate Lease, Kredit und Mietkauf sowie Lagerfinanzierung, wobei die professionelle Entwicklung bedarfsgerechter und individueller Produktvarianten fester Bestandteil des Portfolios ist. Objektseitig konzentriert sich die Gesellschaft auf PKWs, Nutzfahrzeuge, Bau- und landwirtschaftliche Maschinen, Gabelstapler sowie Medizintechnik, Produktionsmaschinen und Anlagen.

Stabilität trotz Finanzkrise

Trotz anhaltender Turbulenzen auf den internationalen Finanzmärkten konnte die VB-Leasing International - nicht zuletzt aufgrund ihrer konservativen Risikopolitik - auch in den vergangenen Jahren solide Ergebnisse erwirtschaften und stets in der Gewinnzone bleiben. Mit einem Neugeschäftsvolumen von EUR 946,9 Mio. und mehr als 35.000 Vertragsabschlüssen im Geschäftsjahr 2012 wurde der Vertragsbestand auf ca. 130.000 Stück erhöht. Per Jahresende verfügt die VB-Leasing International über Kundenforderungen in der Höhe von ca. EUR 1,8 Mrd.

