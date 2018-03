Preisverleihung wissenplus Pädagogikpreis 2013

Schulen vermitteln Wissen - mit Gewissen!

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 14. Mai wurden im Fechtsaal des BMUKK die Gewinner/innen des diesjährigen wissenplus Pädagogikpreises in Anwesenheit von Sektionschef Mag. Theodor Siegl, Leiter der Sektion II (Berufsbildendes Schulwesen), geehrt. Bereits zum vierten Mal war dieser Preis unter dem Titel "Wissen braucht Gewissen" in Kooperation zwischen MANZ Verlag Schulbuch, dem BMUKK und der wissenplus Redaktion ausgeschrieben worden.

Die Jury stand vor einer schweren Entscheidung und so ergab es sich, dass heuer zwei Schulen ex aequo für den zweiten Platz nominiert und insgesamt vier Projekte ausgezeichnet wurden. Die Vertreter/innen dieser Projekte erhielten nicht nur Urkunde und Pokal, sondern auch jeweils einen von MANZ Verlag Schulbuch gestifteten Geldpreis.

Den ersten Preis erhielt die Berufsschule für Bürokaufleute 1150 Wien für ihr Projekt "Traumfänger - Texte und Bilder gegen Gewalt". Auf Basis der Auseinandersetzung mit der Situation von Jugendlichen in einer Notschlafstelle übersetzten die Schülerinnen und Schüler Themen wie Angst, Verzweiflung, Alkoholkonsum oder Schönheitswahn in Bilder, die in ihrer Intensität verstörend sind und unter die Haut gehen. So entstanden ein Stop-Motion-Video und eine Broschüre. Mittels Poetry Slam verliehen die Jugendlichen ihren Texten eine beeindruckende Ausdrucksstärke. Neben den kreativen Aspekten überzeugten auch die konkreten Hilfsmaßnahmen für benachteiligte Jugendliche. Als Preisgeld für diese komplexe Arbeit erhielten die Schüler/innen einen Scheck im Wert von 700 Euro.

Den zweiten Preis - und somit jeweils einen Gutschein über 400 Euro -erhielten ex aequo die PTS Ybbs und das Schulzentrum Ybbs. Beide Projekte zeichnen sich durch soziales Verantwortungsbewusstsein aus. "Begegnungen, die mein Leben bereichern" lautet der Beitrag der PTS Ybbs. Im Zuge des Projektes wurden unterschiedliche Freizeitaktivitäten mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Therapiezentrums, des Landespflegeheims und den Schülern und Schülerinnen des Sonderpädagogischen Zentrums bzw. der Allgemeinen Sonderschule durchgeführt.

Die Schüler/innen des Schulzentrums Ybbs greifen in einem Theaterprojekt das Stichwort Zivilcourage auf und setzen dieses Thema in einzelnen Szenen um. Zusätzlich zur Koordination von Musik und Tanz lagen auch die Technik und das Marketing (Produktion von Plakaten und Eintrittskarten) in der Verantwortung der Schüler/innen.

Der dritte Preis in Gestalt eines Gutscheins über 250 Euro ging an die BHAK/BHAS Schärding mit ihrem Projekt "Disco Invita". Die Schülerinnen und Schüler haben für die Bewohnerinnen und Bewohner der Caritas Invita monatliche Disconachmittage detailliert geplant und seit dem Schuljahr 2011/12 durchgeführt und damit ein neues Freizeitangebot geschaffen. Dieses Projekt zeichnet die überaus gelungene Verbindung von Know-how (z. B. die Erstellung eines Businessplans) und Engagement aus.

Dr. Ilse Pachlinger (Institut für Wirtschaftspädagogik, WU Wien), Mag. Dr. Eva Tepperberg (Berufsschulinspektorin Stadtschulrat) und Mag. Fred Burda (Schulleiter der Schulen des bfi Wien) stellten in ihren Reden die Beweggründe für die Entscheidung der Jury dar und brachten ihre Anerkennung zum Ausdruck. Im Anschluss daran präsentierten Schülerinnen und Schüler der Gewinnerprojekte überaus souverän und unter großem Beifall des Publikums ihre Arbeiten.

