Volksbank Investments baut erfolgreiche "Flex-Serie" mit "VB Rent-Flex" weiter aus

Besonderheit ist die Flex-Systematik, ein regelbasierter Investmentansatz, der das Zinsänderungsrisiko aktiv steuert

Wien (OTS) - Die von Volksbank Investments entwickelte "Flex-Systematik" hat sich außerordentlich gut bewährt. Volksbank Investments bringt daher mit dem sicherheitsorientierten "VB Rent-Flex" ein weiteres Produkt aus dieser Serie auf den Markt. Der VB Rent-Flex investiert breit gestreut in europäische Staatsanleihen sowie weltweit in besicherte Anleihen (Covered Bonds) und Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität - jeweils ausschließlich in Euro. Der neue Fonds stellt damit ein wertvolles Basisprodukt für jede Wertpapierveranlagung dar. *****

Die Besonderheit an der so genannten Flex-Systematik: Durch den Einsatz eines systematischen, regelbasierten Investmentansatzes wird das Zinsänderungsrisiko aktiv gesteuert. Den Fonds charakterisiert eine klare Positionierung und transparente Entscheidungslogik. Das bedeutet, es werden in Phasen steigender Zinsen Kursverluste abgefedert. Die Senkung des Zinsänderungsrisikos erfolgt mittels derivativer Instrumente. Im Szenario fallender Zinsen (steigender Bondpreise) wird erneut die volle Portfolioduration eingestellt, womit der Anleger wieder das gesamte Renditepotenzial des Basisportfolios ausschöpft.

Der "VB Rent-Flex" ist nach dem Volksbank-Mündel-Flex und dem VB Covered-Bond-Flex der dritte Publikumsfonds aus der Volksbank Investments "Flex-Serie".

VB Rent-Flex - die Facts:

ISIN: AT0000A10C80 (A), AT0000A10C98 (T)

Verwaltende KAG: Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Depotbank: Österreichische Volksbanken-AG, Wien

Ausgabeaufschlag: einmalig bis zu 3%

Verwaltungsgebühr: derzeit 0,55% p.a., max. 0,65% p.a. Geschäftsjahr: 01.11. bis 31.10.

Ertragsverwendung: ausschüttend oder thesaurierend

Fondswährung: Euro

Errechneter Wert zum Fondsstart: 100 Euro

Der VB Rent-Flex eignet sich zur Pensionsrückstellung bzw. für Anschaffungen im Sinne des GFB. Beim VB Rent-Flex ist auch regelmäßiges Ansparen ab 30 Euro monatlich möglich.

Weitere Infos auf

http://produkte.volksbankinvestments.com/AT0000A10C80 bzw.

http://produkte.volksbankinvestments.com/AT0000A10C98

Volksbank Investments ist eine gemeinsame Dachmarke der Österreichischen Volksbanken-AG und der Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. unter der Produkte dieser beiden Gesellschaften beworben und vertrieben werden. Dabei handelt es sich unter anderem um Schuldverschreibungen (Zertifikate) der Österreichischen Volksbanken-AG sowie Investmentfonds der Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Disclaimer: Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Bei den darin enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Empfehlung für den An- und Verkauf von Finanzinstrumenten. Das Informationsblatt ersetzt nicht die fachgerechte Beratung für die in diesem Informationsblatt beschriebenen Finanzinstrumente und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Die Information stellt weder ein Anbot, noch eine Einladung zur Anbotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Österreichische Volksbanken-AG übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit. Druckfehler vorbehalten.

Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (KID; Wesentliche Anlegerinformation) der in diesem Folder genannten Investmentfonds stehen unter www.volksbankinvestments.com und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbankengruppe in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich.

Die hier dargestellte steuerliche Behandlung bezieht sich auf Anleger, die in Österreich der Steuerpflicht unterliegen und ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig. Sie kann durch eine andere steuerliche Beurteilung der Finanzverwaltung und Rechtsprechung - auch rückwirkend - Änderungen unterworfen sein.

VB Rent-Flex: In Absicherungsphasen partizipiert der Investmentfonds nicht an der Marktentwicklung der festverzinslichen Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente mit. Volksbank-Mündel-Flex: In Absicherungsphasen partizipiert der Investmentfonds nicht an der Marktentwicklung der festverzinslichen Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente mit. Emittent jener Wertpapiere, mit denen die 35 %ige Emittentengrenze für Staatsanleihen überschritten wird, ist der Staat XYZ. Die Fondsbestimmungen wurden durch die FMA (Finanzmarktaufsicht) bewilligt.

VB Covered-Bond-Flex: In Absicherungsphasen partizipiert der Investmentfonds nicht an der Marktentwicklung der fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente mit. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sylvia Enzendorfer

Volksbank Investments

Telefon: +43 (0)50 4004 - 3703

E-Mail: sylvia.enzendorfer @ volksbank.com

Internet: www.volksbankinvestments.com