Camfil APC eröffnet Betriebsstätte im Vereinigten Königreich

Jonesboro, Arkansas (ots/PRNewswire) - Camfil Air Pollution Control (APC), ein weltweit führender Hersteller von Staub- und Rauchabscheideanlagen, hat heute die große Eröffnung seiner neuen 40.000 Quadratfuß (3.716 Quadratmeter) umfassenden Produktionsstätte im Vereinigten Königreich gefeiert, die industriellen Kunden in ganz Großbritannien und Europa dienen soll.

Camfil APC hat sehr eng mit der Rochdale Development Agency zusammengearbeitet, um den optimalen Standort für die Anlage zu finden, die jetzt im Birch Business Park in Heywood, Großraum Manchester, Vereinigtes Königreich, ist. Die Produktionsstätte ist seit April mit einem gegenwärtigen Personalstamm von 40 Angestellten in Betrieb. Bei voller Besetzung werden dort mehr als 100 Mitarbeiter in der Technik, der Herstellung und in unterstützenden Positionen beschäftigt werden. Zur Anlage gehören ein Schweißbereich mit vier Abschnitten, ein Fertigungsbereich, eine Anlage für Pulverlackiererei, ein Montageband und Lagerraum.

Der Präsident des Unternehmens, Lee Morgan, erklärte: "Camfil APC hat sich in den letzten fünf Jahren zu einem globalen Unternehmen für die Staubabscheidung entwickelt und unser stärkstes Wachstum verzeichnen wir auf den Industriemärkten im Vereinigten Königreich und in Europa. Diese strategisch günstig liegende Anlage ermöglicht uns, unsere Fertigungskapazitäten zu erweitern und besser auf die Bedürfnisse unserer europäischen Kunden einzugehen. Wir können nun Farr Gold Series®-Absauganlagen und verwandte Ausrüstung unverzüglich liefern und unsere Firmenphilosophie fortsetzen: aus der Perspektive der Endanwender und der Wartungsoptimierung die besten Absauganlagen bereitzustellen."

Camfil APC fertigt Staubabscheidungsanlagen, die Fertigungsprozesse für sicherere und leistungswirksamere Anlagenumgebungen bereinigen. Zu den typischen Anwendungen gehören Laser- und Plasmaschneiden, thermische Spritzprozesse, Schweißen, Pharma-Fertigung, Chemie- und Nahrungsmittel-Verarbeitung sowie Glasfaserverarbeitung. Camfil-Produkte entsprechen den CE-, ATEX- und anderen europäischen Standards.

Camfil APC gehört zu Camfil, dem weltweit größten Hersteller von Luftfiltern. Um sich im Vereinigten Königreich an das Unternehmen zu wenden, rufen Sie bitte unter +44-1706-238000 an oder senden Sie eine E-Mail an europe @ camfilfarrapc.com?subject=From%20CamfilFarrAPC.com:. Allgemeine Informationen finden Sie unter www.camfilapc.com/europe.

Web site: http://www.camfilapc.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Ruth Stevens, Stevens Communications, +1-310-373-2886,

E-Mail: stevenspr @ earthlink.net oder Sal Campos, Camfil Air Pollution

Control (USA), +1-310-668-6327, E-Mail: camposs @ farrapc.com oder Rick

Kreczmer, Camfil Air Pollution Control (Vereinigtes Königreich),

+44-7979-541404, E-Mail: kreczmerr @ farrapc.com