SP-Deutsch: Schüren von Hass ist einziges FPÖ-Politikkonzept!

Deutsch ist die gemeinsame Sprache aller, die in Wien leben!

Wien (OTS/SPW) - "Das klägliche Schauspiel rund um die blaue Personalrochade in Niederösterreich liegt der FPÖ-Spitze noch schwer im Magen. Sonst würden sich Strache und Gudenus nicht über einen Debattenbeitrag des 'forum wien.welt.offen' so künstlich in Rage steigern. Es handelt sich jedenfalls um keine offizielle Stellungnahme der Stadt Wien", stellte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Dienstag klar. Von der lächerlichen Posse rund um die Ablöse von Barbara Rosenkranz werde die Aufregung darüber nicht ablenken können. "Es zeigt sich nur wieder einmal: Das Schüren von Hass, Neid und Missgunst ist das einziges Politikkonzept der FPÖ", kritisierte Deutsch scharf.****

Es sind Strache und Gudenus, die die Wienerinnen und Wiener "für blöd" verkaufen wollen, so Deutsch weiter: "Die Wiener SPÖ bekennt sich dazu, dass Deutsch die gemeinsame Sprache für alle ist, die hier leben. Nichts anderes haben wir auch in unseren 'Wiener Positionen für ein gutes Zusammenleben' festgehalten. Wien unterstützt das Erlernen der deutschen Sprache auch mit einer Vielzahl an Angeboten und Kursen. Die FPÖ dagegen stimmt im Gemeinderat kontinuierlich gegen jede Maßnahme, die Migranten eine erfolgreiche Integration ermöglichen würde - nur um danach umso lauter hetzen zu können!" Auch sei die Deutsch-Förderung der zentrale Bestandteil des Integrationskonzepts von Stadträtin Sandra Frauenberger, betonte Deutsch abschließend: "Es geht nicht darum, einzelne Sprachen - so wie es die FPÖ macht - gegeneinander auszuspielen, sondern darum das Miteinander zu fördern!" (Schluss) tr

