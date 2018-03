Kapsch und Fipofix präsentieren neue Technologie zur Verlegung von Hochleistungsfasern

Wien (OTS) - Zukunftsorientierung fordert Innovationsbereitschaft. Die Kapsch Group fördert als führendes Technologieunternehmen in Österreich seit mehr als 100 Jahren innovative, technische Entwicklungen, die hohen Kundennutzen versprechen. Gemeinsam mit Extremsegler Norbert Sedlacek hat Kapsch eine neue Verlegetechnologie für eine Faser aus Vulkangestein entwickelt und dafür das Unternehmen Fipofix(R) gegründet.

Wie diese Technologie funktioniert und welche Anwendungsbereiche sich anbieten, wie Norbert Sedlacek Qualität von Technologie und Werkstoff mit einem knapp 5 Meter langen Boot beweisen will und warum Kapsch "mit im Boot ist" - diese Fragen beantworten wir Ihnen im Rahmen unseres Pressegesprächs, zu dem wir Sie herzlich einladen.

Agenda:

09:00 Fipofix(R) - die Technologie

Faser - Verlegetechnik - Anwendungsbereiche

Norbert Sedlacek, Fipofix(R) GmbH



09:20 Kapsch - zukunftsorientiert und innovativ

Engagement - Beweggründe - Aussichten

Dr. Kari Kapsch, COO, Kapsch Group



09:40 Proof of Principle - doppelte Atlantiküberquerung als Beweis

Route - Boot - Unterstützung

Norbert Sedlacek, Dr. Kari Kapsch



10:00 Fragerunde



Kapsch zählt zu den erfolgreichsten Technologieunternehmen Österreichs mit globaler Bedeutung in den Zukunftsmärkten Intelligent Transportation Systems (ITS), Railway und Public Operator Telecommunications sowie Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Zur Kapsch Group zählen die drei Schlüsselgesellschaften Kapsch TrafficCom, Kapsch CarrierCom und Kapsch BusinessCom. Als Familienunternehmen mit Sitz in Wien steht Kapsch seit mehr als 100 Jahren für die konsequente Entwicklung und Implementierung neuer Technologien zum Nutzen seiner Kunden. Mit einer Vielfalt von innovativen Lösungen und Dienstleistungen leistet Kapsch einen wesentlichen Beitrag zur verantwortungsbewussten Gestaltung einer mobilen und vernetzten Welt. Die Unternehmen der Kapsch Group beschäftigen in ihren weltweiten Niederlassungen und Repräsentanzen rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

