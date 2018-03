GARAGE X freut sich über Inszenierungs-Avancen von Burg-Chef Matthias Hartmann

Wien (OTS) - Wie Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann bei der Spielplanpräsentation für das 125. Jahr des Hauses am Ring verlauten lies, wäre er auch willens "...in einer Garage Theater zu machen." Die Leitung der GARAGE X freut sich über dieses Angebot und bietet dem Intendanten des größten Sprechtheaters in Wien gerne eine Regieposition in der kommenden Spielzeit in ihrem Haus am Petersplatz an.

"Wir freuen uns, dass ein weiterer großer Regisseur Ambitionen zeigt, neben all den bisher so aufregenden Künstlern, wie Herbert Fritsch, Schorsch Kamerun oder Elke Krystuffek an der GARAGE X zu arbeiten. Es bedarf schließlich keiner zweistelligen Millionenbeträge, um international relevant zu arbeiten. Besonders freuen sich die Intendanten Abdullah / Posch, dass Matthias Hartmann kommende Spielzeit noch einen "Klassiker" interpretieren möchte.

Die nächste Gelegenheit an der GARAGE X mitzuwirken jedoch böte sich schon im Herbst als Mitglied der Jury für Julius Deutschbauers zweite Performance "Suche das unpolitischste Theaterprojekt Wiens 2012/13". "Dabei kann man sein Haus als Leiter durchaus auch selbst nominieren, wie wir das letztes Jahr auch taten", betonen Abdullah/Posch. "Beim letzten Mal schickte uns Matthias Hartmann einen seiner Darsteller zu einer unangekündigten Nackt-Performance. Ein großartiger Beitrag! Nun würden wir uns freuen, wenn dieser humorvolle Kollege eine Position im Gremium zur Auswahl der Sieger wahrnimmt", schließen Abdullah/Posch.

Die GARAGE X selbst präsentiert ihren Spielplan 2013/14 wie gewohnt Mitte September bevor es ab der Spielzeit 2014/15 zur ersten Bespielung auch des Palais Kabelwerk unter neuer Leitung kommt.

