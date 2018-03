Neues Programm zur Förderung migrantischer Kulturproduktion

kültür gemma! vergibt die ersten Arbeitsstipendien

Wien (OTS) - In Wien gibt es mit kültür gemma! eine neue Initative, die sich der Förderung migrantischer Kunst- und Kulturproduktion und der Stadtkultur verschrieben hat. Ziel des Projekts ist es, erstens die Arbeit von MigrantInnen am kulturellen Feld als Selbstverständlichkeit zu etablieren und zweitens eine Umverteilung von Mitteln und eine Erweiterung von Möglichkeiten zu initiieren, die dazu notwendig ist. Soeben wurden aus rund 100 Bewerbungen von einer Jury vier KandidatInnen für ein einjähriges Arbeitsstipendium ausgewählt.

"Machtverhältnisse reproduzieren sich in Kunst und Kultur, auch in den Förderprogrammen, oft direkt, wenn du die richtige Staatsbürgerschaft brauchst, oft subtil, wenn du die richtige Sprache oder die richtigen Netzwerke brauchst. kültür gemma! setzt hier an und möchte migrantische Positionen fördern, die den Kolonialitäten im kulturellen Feld etwas entgegenhalten", formuliert Marissa Lôbo, Künstlerin, Aktivistin und mit Catrin Seefranz und Galia Baeva eine der drei LeiterInnen von kültür gemma. Gegenüber der aktuellen Vereinahmung und Verwertung von migrantischem "Kapital" bleibt die Initiative gleichzeitig kritisch. Die Kulturwissenschaftlerin Catrin Seefranz bemerkt: "Hinter der gefeierten "kulturellen Vielfalt" setzen sich Exotisierung und Marginalisierung oft fort. Wir arbeiten also für gerechtere und nicht buntere Verhältnisse in Kunst und Kultur. Gerade im Wissen darum, wie "weiß" der Kulturbetrieb hier noch ist."

Im Kern des von der Stadt Wien unterstützten Förderprogramms stehen vier Arbeitsstipendien, die soeben von einer Jury von sechs ExpertInnen, der Redakteurin und Künstlerin Lisa Bolyos, der Fotografin Yasmina Haddad, dem Künstler und Kurator Ivan Jurica, der Theatermacherin Asli Kislal, der Filmemacherin Nina Kusturica und der Musikerin und Sängerin Maja Osojnik, vergeben wurde.

Die Resonanz auf die erste Ausschreibung war groß, es gab rund 100 Bewerbungen, aus denen die Jury soeben 4 StipendiatInnen ausgewählt hat. "Es waren so viele gute und relevante Bewerbungen dabei, dass es sehr hart war, eine Entscheidung zu treffen. Wir haben, den Intentionen von kültür gemma! entsprechend, die Qualität der künstlerischen Arbeiten sowie existentielle Faktoren in Betracht gezogen. Nach dem großen Echo sind nächstes Jahr hoffentlich mehr Stipendien zu vergeben", erklärt Ivan Jurica.

Für die Arbeitsstipendien von 1000 Euro monatlich für ein Jahr ausgewählt wurden die Filmemacherin Selma Doborac, die Fotografin Asoo Khanmohammadi, der Videokünstler Chui Yong Jian und die Schriftstellerin Seda Tunc. Chui Yong Jian beschreibt, warum er kültür gemma! wichtig findet:

"Die meisten Förderprogramme richten sich an österreichische StaatsbürgerInnen. Deshalb ist es wichtig, dass es solche Initiativen gibt, die ermöglichen, dass vielfältige Positionen innerhalb des künstlerischen und kulturellen Felds entstehen. Und besser die Wirklichkeit einer Gesellschaft repräsentieren, die ihre Diversität fördert und reflektiert."

