Blue Tomato: Neue Boardershops in Hamburg und Stuttgart

Surf-, Snowboard- und Lifestylespezialist aus Österreich expandiert in Deutschland

Schladming/Hamburg/Stuttgart (OTS/wnd.at) - Der internationale Boardsport- und Lifestylespezialist Blue Tomato eröffnet erstmals einen Shop in Hamburg. Ab 30. Mai finden Boarder und Freeskibegeisterte im Alstertal-Einkaufszentrum die heißesten Marken aus den Bereichen Skate, Surf, Snowboard und Freeski im neuen Store der blauen Tomaten aus Österreich. Das Sortiment umfasst neben der neuesten Surf- und Skateauswahl auch trendige Streetware, Schuhe und Accessoires, im Winter dann auch alles rund um Snowboard und Freeski. Zum Start gibt es viele Eröffnungsangebote und ein Gewinnspiel. Der Shop in Hamburg ist nach München und Rosenheim bereits der dritte Blue Tomato-Standort in Deutschland. Wenig später im Sommer steht dann bereits die nächste Store-Eröffnung in Stuttgart am Plan >>

>> Pressetext & FOTOS: http://www.pressefach.info/blue-tomato

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Alexandra Reiner, +43-3687-24223-1170, alexandra.reiner @ blue-tomato.com