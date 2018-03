Staatspreis für "Schönstes Buch Österreichs" geht nach Salzburg

Großer Erfolg für Lungauer Unternehmen Samson Druck / Bildband der Fotografin Vera Brandner ausgezeichnet

St. Margarethen/Wien (OTS/wnd.at) - Das Lungauer Unternehmen Samson Druck darf sich über den Österreichischen Staatspreis für das Buch "Das Bild der Anderen" freuen. Der Band der Salzburger Fotografin Vera Brandner wurde im Rahmen der feierlichen Verleihung in Wien zu einem der "Schönsten Bücher Österreichs" gekürt. Samson hat den im Verlag Fotohof erschienen Bildband in einer Auflage von 1.000 Stück gedruckt. Beim Wettbewerb um den österreichischen Staatspreis werden Bücher für ihre gestalterische und herstellerische Qualität ausgezeichnet. Brandners Werk gewann den Preis in der Kategorie Kunstbände und Fotobücher >>

>> Pressetext & FOTO: http://www.pressefach.info/samsondruck

