Life Ball-Family reist mit Bim zum Ball

Umleitungen und Kurzführungen am Ring rund um den Life Ball

Wien (OTS) - Am Samstag, den 25. Mai, findet am Wiener Rathausplatz auch in diesem Jahr der Life Ball statt. Um der Veranstaltung genügend Platz einzuräumen wird der Verkehr auf der Ringstraße zwischen Bellariastraße und Schottentor ab etwa 17.45 Uhr bis Betriebsschluss eingestellt. Betroffen sind die Straßenbahnlinien 1, 2, 71, D sowie die Vienna Ring Tram.

Die Umleitungen und Kurzführungen im Überblick: * Linie 1: Umleitung über Schwarzenbergplatz und Parkring * Linie 2: Umleitung über Stadiongasse/Reichsratsstraße * Linie 71: Kurzführung zwischen Zentralfriedhof 3. Tor und Dr.-Karl-Renner-Ring * Linie D: Umleitung über Schottenring, Schwedenplatz und Kai * Die Vienna Ring Tram fährt nur bis 17.45 Uhr.

Bim aus 1001 Nacht bringt Life Ball-Family zum Rathaus Die Wiener Linien sind langjähriger Partner des Life Balls. Eine Niederflurstraßenbahn fährt seit Anfang April mit einem speziellen Life Ball-Design durch Wien, um auf das Event aufmerksam zu machen. Der diesjährige Life Ball steht ganz im Zeichen von 1001 Nacht - mit dem arabischen Sprichwort "Es braucht die Nacht, um die Sterne zu sehen" als Slogan. Die mit Figuren wie Scheherezade, Sindbad oder Aladdin fantasievoll dekorierte Bim ist noch bis Anfang Juni vor allem auf den Linien D, 1 und 71 zu sehen.

Ihren aufsehenerregendsten Auftritt hat die Life Ball Straßenbahn aus 1001 Nacht aber am 25. Mai: Sie bringt die Life Ball Family zur Eröffnung des 21. Life Ball, wo diese mit ihren opulenten, extravaganten Kostümen den Magenta Carpet stilgerecht eröffnen.

