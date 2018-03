Qwilt geht bei Videobereitstellungstechnologie Partnerschaft mit Limelight Networks, Inc. ein

(PRN) - - Durchgehende Videobereitstellungsarchitektur bietet Netzbetreibern, Inhaltsanbietern und Verbrauchern Vorteile

Redwood City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Qwilt, ein führender Anbieter von transparenten Caching- und Videobereitstellungslösungen, gab heute den Abschluss einer Technologiepartnerschaft mit Limelight Networks, Inc. ("Limelight") bekannt, einem Weltmarktführer bei Digital Presence Management. Die beiden Unternehmen planen gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die Inhaltsanbietern und Dienstleistern helfen, die Skalierungskosten der Infrastruktur nennenswert zu reduzieren und gleichzeitige die Erlebnisqualität (QoE) der Abonnenten zu verbessern.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20111020/SF89908LOGO)



Limelight und Qwilt sind eine Partnerschaft für die Entwicklung von Lösungen eingegangen, die sich des dramatischen Wachstums von Online-oder "Over-the-Top" (OTT) Videoinhalts annehmen. OTT-Video durchläuft auf dem Weg zum Verbraucher sowohl Langstecken- als auch Kurzstreckennetze (Transit- und Backbonenetze). Das Inhaltsbereitstellungsnetz (CDN) von Limelight optimiert die Langstrecke durch die direkte Bereitstellung von Videoinhalten im Betreibernetz. Die nächste Generation der Caching-Plattform von Qwilt wiederum optimiert die Kurzstrecke durch Caching und die Bereitstellung von Inhalt am äußersten Rand des Netzes, d. h., nahe am Kunden. Die Integration der Lösungen von Limelight und Qwilt rationalisiert die Videobereitstellung von den Servern des Anbieters von Programminhalten bis hin zum äußersten Rand des Netzes, d. h., nahe am Kunden.

Die Technologiepartnerschaft wurde zum Zweck der Entwicklung und Ausrollung von Inhaltsbereitstellungslösungen eingegangen, die den Netzbetreibern, den Inhaltsanbietern und den Konsumenten direkte Vorteile bieten:

-- Vorteile für NetzbetreiberDurch die Bereitstellung von Videoinhalt innerhalb ihrer Netze, können Betreiber die Netzkapazität dramatisch steigern, und zwar bei Kosten die nur einen Bruchteil der üblichen Kosten für Infrastrukturausweitung betragen, wodurch die Investitions- und Betriebskosten reduziert werden. -- Vorteile für InhaltsanbieterInhaltsanbieter können die bestmögliche Erlebnisqualität (QoE) für ihre Abonnenten sicherstellen, indem sie ihre Bereitstellungsfunktion für Inhalte weit in das Betreibernetz hinein, bis nahe an den Kunden, ausdehnen. -- Vorteile für KonsumentenKonsumenten erhalten von allen bestehenden und in Entwicklung befindlichen Inhaltsquellen eine bessere Erlebnisqualität bei Video. Eine integrierte Videobereitstellungslösung würde ebenfalls volle Transparenz und Neutralität der Inhaltssites bieten, um unabhängig vom Ursprung, ein hochwertiges Abonnentenerlebnis sicherzustellen.

"Wir wollen die massive Nutzung von Video möglich machen, indem wir den Inhalt so nahe wie möglich am Verbraucher zur Verfügung stellen", erklärt Peter Coppola, Vice President of Market Development von Limelight. "Diese Technologiepartnerschaft ist ein weiteres Beispiel für Innovation bei Limelight und unser dauerhaftes Engagement für die Verbesserung unseres Dienstleistungsangebotes. Die Kombination unseres Video-CDNs der Spitzenklasse und Qwilts Video-Caching-Technologie wird die nächste Welle des Onlinestreamings von Medieninhalten möglich machen."

"In dem Umfang, wie Qwilt wächst, suchen wir auch nach neuen Technologiepartnern, die unser Angebot für Netzbetreiber insgesamt verbessern", sagt Alon Maor, CEO und Mitgründer von Qwilt. "Die nachweisliche CDN-Erfahrung von Limelight und unsere gemeinsame Vision vom Online-Videoerlebnis machen uns zu perfekten Partnern."

Über Qwilt

Die Produkte von Qwilt helfen Betreibern die Auswirkungen von Over-the-Top (OTT) Videoverkehr auf ihre Netze zu reduzieren, die Servicequalität für ihre Endanwender zu verbessern und ihre Netze auf die Zukunft von Onlinevideo vorzubereiten. Qwilts QB-Serie kombiniert transparentes Caching, Videobereitstellung und Analytik auf einer einheitlichen schlüsselfertigen Plattform. Eine zunehmende Zahl der weltweit führenden Betreiber verlassen sich bei der hochgenauen Erfassung von Videoinhalt, größter Leistung und Skalierbarkeit, bisher einmaliger Transparenz und bei Steuerungsanforderungen für die Optimierung der Videobereitstellung in Betreibernetzen auf Qwilt. Der Hauptsitz von Qwilt befindet sich in Redwood Shores, Kalifornien. Die Gründer und Mitarbeiter des Unternehmens sind Branchenveteranen von Cisco, Juniper, BroadSoft und Fortinet, und sie werden von führenden Investoren unterstützt, darunter Accel Partners, Redpoint Ventures und Marker. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.qwilt.com.

Über Limelight Networks

Limelight Networks, Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Digital Presence Management. Orchestrate(TM), die Digital Presence Plattform von Limelight, ist eine integrierte Suite von cloudbasierten Software as a Service (SaaS) Anwendungen, die es Unternehmen ermöglicht, alle Aspekte ihrer digitalen Onlinepräsenz über Internet-, Mobilfunk-, Sozial- und Großbildschirmkanäle hinweg zu optimieren. Orchestrate verwendet Limelights skalierbares, weltweites Hochleistungsnetz und bietet folgende fortschrittliche Funktionen: Web-Contentmanagement, Website-Personalisierung, gezielter Einsatz von Inhalten, Online-Videoveröffentlichung, Befähigung und Monetarisierung von Mobilfunk, Inhaltsbereitstellung, Transcoding und Cloudspeicherung - kombiniert mit der Integration sozialer Medien sowie leistungsstarken Analysen. Limelights Team von Digital-Presence-Experten hilft Unternehmen, Prozesse und Geschäftsergebnisse über alle Kundeninteraktionskanäle hinweg zu optimieren, außergewöhnliche Multi-Screen-Erlebnisse bereitzustellen, die Markenbekanntheit zu erhöhen, den Umsatz zu steigern, die Kundenbeziehungen zu verbessern - und dabei gleichzeitig die Kosten zu senken. Weitere Informationen finden Sie auf www.limelight.com und versäumen Sie es nicht, uns auf Twitter zu folgen www.twitter.com/llnw.

Pressekontakt von Qwilt:de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@345a5b5e Gleb Brichko +1-650-249-6521 media @ qwilt.com

Pressekontakt von Limelight Networks:de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@1824932c Chris Drago +1-510-984-6321 limelight @ bhavacom.com

Web site: http://www.qwilt.com/