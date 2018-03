Frauenberger: Mehrsprachigkeit als Chance begreifen

Deutsch-Förderung zentraler Bestandteil des Wiener Integrationskonzeptes

Wien (OTS/SPW) - Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger stellt nach Vorwürfen der FPÖ und ÖVP folgendes klar: "Die gemeinsame Sprache Deutsch ist zentral für das Zusammenleben und hat einen hohen Stellenwert im Wiener Integrationskonzept. Wien verfügt über zahlreiche Maßnahmen zum Deutschlernen und erreicht dabei alle Zielgruppen, wie zum Beispiel durch "Mama lernt Deutsch", die "Sowieso mehr - Sommersprachkurse" und den "Wiener Sprachgutschein"." ****

"Mehrsprachigkeit anerkennen, bedeutet Vielfalt eine Chance zu geben. Dabei geht es nicht darum die Sprache Deutsch und die Herkunftssprachen gegeneinander auszuspielen, sondern um ein Sowohl-als-auch. Wir stellen uns der Herausforderung, dass in Wien 250 Sprachen gesprochen werden", betont Frauenberger. Dazu ist die ExpertInnengruppe "forum wien.welt.offen", die Weiterführung der erfolgreichen Zuwanderungskommission der Stadt, zu einer Fachenquete mit SprachwissenschafterInnen und BildungsexpertInnen zusammengekommen und hat Ideen gesammelt, um das Potenzial der Mehrsprachigkeit besser nutzen zu können. "Bei den Vorschlägen, die in Presseaussendungen heute zitiert wurden, handelt es sich um erste Ideen und noch um kein politisches Konzept. Bemerkenswert ist, dass die Bundes-ÖVP gegen die Vorschläge der ExpertInnengruppe, in der die Wiener ÖVP vertreten ist, schießt", bemerkt Frauenberger.

"Dass die Unterrichtssprache Deutsch ist und bleibt, steht völlig außer Frage. Außer Frage steht aber auch, dass Mehsprachigkeit in unserer Stadt ein Schatz ist, den es zu heben und geeignet zu fördern gilt. Die FPÖ will uns hier einmal mehr ein Denkverbot verordnen und glaubt, wer am lautesten schreit, erreicht am meisten. Wir in Wien verfolgen aber erfolgreich ein Integrationskonzept, dass das Miteinander fördert und Zugewanderten die Möglichkeit zu sozialem Aufstieg bietet. Mit einer Partei, die "Minuszuwanderung" fordert, lässt sich hier aber wohl nicht auf der Basis von Fakten argumentieren", so Frauenberger abschließend. (Schluss) sg/sn

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Tel.: +43 1 534 27/222

wien.presse @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at