Lindner Spa & Golf Hotel Weimarer Land eröffnet

Am 16. Mai feierten knapp 200 geladene Gäste zusammen mit Hoteleigentümer Matthias Grafe, Hotelier Otto Lindner und Direktorin Carolina Cordes die Eröffnung des 4-Sterne-Superior Lindner Spa & Golf Hotel. Der ehemalige Gutshof vor den Toren Weimars heißt besonders Golfer, Familien und Wellness-Gäste willkommen. Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht lobte das Hotel in ihrer Eröffnungsrede als "eine Bereicherung für Thüringen und den ländlichen Raum".

"Ich freue mich sehr, dieses einmalige Resort ab sofort unseren Gästen präsentieren zu können", so Otto Lindner, Vorstand der Lindner Hotels AG, "Denn dieses Hotel passt besonders gut zu uns.". Dabei meint er nicht nur die einzigartige Verknüpfung von Golf-, Familien-und Wellnessangebot. Sondern auch die Zusammenarbeit mit dem Eigentümer, Matthias Grafe. Dieser führt mit der Grafe Advanced Polymers GmbH ebenfalls erfolgreich ein mittelständisches Familienunternehmen. "Zusammen mit der Lindner Gruppe kann ich nun ein Hotel realisieren, in dem sich jeder wohlfühlen kann", fügt der weitgereiste Matthias Grafe lächelnd hinzu.

Ein Hotel zum Wohlfühlen

Mit viel Eigenengagement hat er den Großteil der hochwertigen Möbel und individuellen Accessoires in den Zimmern und Restaurants mit Liebe zum Detail ausgesucht. So halten Golfpokale die Lampenschirme im Restaurant und silberne Mini-Geweihe fungieren als Garderobe. Zur besonderen Atmosphäre des Hotels tragen zudem die ursprüngliche Bauweise mit Originalmaterialien historischer Gebäude in Weimar und die insgesamt sechs Kamine bei. Zum Komfort des Hauses mit 94 Zimmern und Suiten gehören Fußbodenheizung, große Regenduschen, bodentiefe Fenster, großzügige Balkone und besonders der atemberaubende Blick in die grüne Natur - selbst vom 2.500 Quadratmeter großen Spabereich. Insgesamt hat Matthias Grafe einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Die Bauzeit betrug knapp drei Jahre.

Golf, Spa, Familie, Kultur - Ein Hotel für den individuellen Urlaub

Herzstück des On-Course-Hotels ist die 36-Loch-Golfanlage "GolfResort Weimarer Land". Zwei nachhaltig in die Natur eingebettete 18-Loch und ein 3-Loch Übungsplatz bieten abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten für Golfer aller Handicaps. Die angegliederte Golfschule ermöglicht jedem Gast das passende Training, vom Schnupper- bis zum Platzreifekurs und Pro-Stunden zur Verbesserung des Handicaps.

Zum lichtdurchfluteten Spa-Bereich mit Terrasse gehören Innen- und Außenpool, Panoramasauna, Lindenblüten-Dampfbad, Fitnessstudio, ein umfangreiches Beauty- und Massageangebot mit exklusiv entwickelten Anwendungen und jede Menge bequeme Liegen und Sessel zum Relaxen.

Für Familien stehen sieben Familiensuiten mit bis zu 120 Quadratmeter Größe im separaten Familienhaus zur Verfügung. Während die Eltern Zeit auf dem Golfplatz oder im Spa genießen, werden ihre Kinder liebevoll im hoteleigenen Rabbit-Club mit einem abwechslungsreichen Programm betreut.

Für einen gemeinsamen Ausflug bieten sich die nahe gelegenen Kulturstädte Erfurt und Weimar mit zahlreichen Museen und Gärten an.

Das Startangebot

Zum Kennenlernen hat das Lindner Spa & Golf Hotel Weimarer Land ein besonderes Startangebot zusammengestellt:

1 Übernachtung im Doppelzimmer inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet

3-Gang-Menü oder Teilnahme am Dinner-Buffet mit saisonalen Spezialitäten

Freie Nutzung des Spabereichs

Das Arrangement kostet ab EUR 119,00 pro Person im Doppelzimmer.

Weitere Informationen und Buchung unter www.lindner.de/startempfehlung, per Mail an reservierung.weimarerland @ lindner.de oder telefonisch unter +49 36459 6164-4410.

