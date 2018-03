Österreichischer Film-Beitrag zur EUROVISION Rose d'Or nominiert!

Anfang Mai wurde die Liste der Nominierten zum EUROVISION Rose d'Or 2013 - einem der weltweit bedeutendsten Festivals der Fernsehunterhaltung - bekannt gegeben. www.rosedor.com

Wien (OTS) - Die Rose d'Or Awards werden im Rahmen einer Galaveranstaltung am 30. Mai in Brüssel verliehen.

Unter den Nominierten ist in diesem Jahr in der Kategorie ARTS auch ein österreichischer Film, die Dokumentation JUST BALLET von Stephanus Domanig, nach einer Idee von Johnnie Opher Behiri, eine Koproduktion von Seven und ZDF/3sat.

JUST BALLET erzählt die Geschichte einer Klasse an der Ballettschule der Wiener Staatsoper. Der Film begleitet die 14-jährigen Mädchen durch ein Schuljahr, zeigt die Hintergründe dieser harten Ausbildung und das Leben der Mädchen in der Schule und in ihren Familien.

Sie kommen aus Japan, Rumänien und Österreich. Sie sind beste Freundinnen und zugleich härteste Konkurrentinnen. Jedes Mädchen kämpft auf seine Art um die Erfüllung seines Traums: auf der Bühne eines großen Theaters zu tanzen.

Auf dem Weg zu diesem Lebenstraum stehen Ängste, Selbstzweifel, die Auseinandersetzung mit sich, der Klassengemeinschaft, den Lehrerinnen und nicht zuletzt den Eltern.

Fernab der gängigen Tanzklischees begleitet JUST BALLET eine der härtesten Ausbildungen, die sich junge Menschen aussuchen können. In dichten und emotionalen Szenen und aus der Perspektive dieser jungen Frauen gibt JUST BALLET Einblick in eine fremde und mitunter exotische Welt, die den Zuschauer auf unterschiedliche Art berührt, einmal anzieht, einmal abstößt und mit Sicherheit nicht kalt lässt.

Eine Koproduktion von ZDF/3sat und SEVEN Film und Postproduction GmbH

Regie: Stephanus Domanig

Kamera: Johnnie Opher Behiri

Produzent: Alexander Reindl

Schnitt: Ulrike Kofler

Ton: Franz Moritz

Redaktion ZDF/3sat: Maria Kasten

Rückfragen & Kontakt:

Seven Production GmbH, Alexander Reindl

Tel 0043 1 503 61 88, office @ sevenproduction.com

www.justballet.at

www.sevenproduction.com



Fotos werden gerne auf Anfrage zur Verfügung gestellt.